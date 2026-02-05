Á khôi cuộc thi sắc đẹp khai giá 'đi khách'

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Bùi Thị Phương Linh, Á khôi cuộc thi sắc đẹp năm 2025 và các cô gái bán dâm với giá 4-6 triệu đồng/lượt. Ngoài số tiền trên, Linh thu thêm tiền từ khách mua dâm, qua đó hưởng lợi bất chính từ hoạt động môi giới.

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) tạm giữ Bùi Thị Phương Linh (SN 2004, xã Phúc Sơn, TP Hà Nội) Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2025, để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, tối 13/1, tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Việt Hưng, TP Hà Nội, Linh cùng 2 cô gái đang thực hiện hành vi mua bán dâm, thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Bùi Thị Phương Linh.

Được biết, do không có công việc và nguồn thu nhập ổn định, Linh tham gia hoạt động bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, Linh môi giới, giữ vai trò trung gian kết nối giữa người bán dâm và khách mua dâm.

Linh sử dụng các ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động để gửi hình ảnh của các cô gái cho khách, nhằm mời chào, giới thiệu để khách lựa chọn. Khi khách đồng ý, Linh trực tiếp trao đổi, thỏa thuận giá cả, thống nhất địa điểm và điều động người bán dâm đến theo yêu cầu.

Qua xác minh ban đầu, giá bán dâm của Bùi Thị Phương Linh và các cô gái dao động khoảng 4-6 triệu đồng/lượt. Ngoài ra, Linh thu thêm tiền từ khách mua dâm, qua đó hưởng lợi bất chính từ hoạt động môi giới.

Trong vụ việc trên, tổng số tiền Linh nhận từ khách mua dâm khoảng 18 triệu đồng, bao gồm cả tiền hoa hồng, môi giới. Số tiền này được chuyển khoản hoặc giao trực tiếp trước khi các đối tượng thực hiện hành vi mua bán dâm.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.