Bắt đầu buổi tổng hợp luyện đầu tiên cho đại lễ 2/9

Những bước chân diễu binh đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình

Tối 21/8 sẽ diễn ra buổi tổng duyệt cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đông đảo người dân và du khách hào hứng xuống đường từ sớm để theo dõi.