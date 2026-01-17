Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt 4 đối tượng tấn công, cướp tài sản khách nước ngoài ở Nha Trang

  • Thứ bảy, 17/1/2026 10:26 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bắt 4 đối tượng (từ 15 - 17 tuổi) có hành vi tấn công, cướp tài sản của du khách nước ngoài.

Ngày 17/1, Công an phường Nha Trang cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi tấn công, cướp tài sản của du khách nước ngoài. Nhóm đối tượng này gồm: Nguyễn Ngọc Thật (17 tuổi), Hà Minh Quân (16 tuổi), Nguyễn Minh Thiên (15 tuổi, cùng ở phường Nha Trang) và Nguyễn Thành Vinh (17 tuổi, ở phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Camera an ninh ghi lại cảnh 4 đối tượng thực hiện vụ cướp. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, ngày 14/1, Công an phường Nha Trang tiếp nhận tin báo của một người đàn ông quốc tịch Latvia. Người này trình báo, rạng sáng cùng ngày đã bị một nhóm người đến gây gổ. Nhóm này dùng hung khí tấn công, cướp chiếc ba lô có một số giấy tờ, đồ dùng cá nhân và 500.000 đồng của người đàn ông này.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Nha Trang lập tức tổ chức lực lượng truy xét. Đến trưa 15/1, lực lượng công an phát hiện nhóm thanh, thiếu niên như mô tả đang ở khu vực bờ kè đối diện hẻm 55 Trần Phú, phường Nha Trang. Tổ công tác áp sát, bắt giữ và đưa nhóm nghi phạm về trụ sở làm việc.

4 đối tượng thực hiện vụ cướp du khách nước ngoài tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Tại cơ quan công an, nhóm nghi phạm khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an phường Nha Trang tiếp tục điều tra, làm rõ.

