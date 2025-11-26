Bắt 3 đối tượng trong đường dây thuê ôtô rồi mang đi cầm

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (Phòng CSHS) khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

3 đối tượng: Văn Khang (SN 1995, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Thành Trung (SN 1999, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ), Võ Trung Hiếu (SN 2000, ngụ phường An Bình, TP Cần Thơ) bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Đáng chú ý, đối tượng Khang dương tính với ma túy.

Các đối tượng trong vụ án.

Theo điều tra, Văn Khang giúp sức nhóm Lê Ngọc Tài, Nguyễn Thành Lộc, Huỳnh Tấn Đạt (cùng ngụ TP Cần Thơ), thuê ôtô để chiếm đoạt, trực tiếp giao kết hợp đồng và giao xe cho Tài tìm nơi tiêu thụ. Còn Nguyễn Thành Trung đứng tên giấy cầm xe giúp nhóm để hưởng lợi; Võ Trung Hiếu ký giấy mua bán, trực tiếp giao xe cho người khác để hưởng lợi 10 triệu đồng, trong đó chia lại cho Trung 2 triệu đồng.

Nhóm Lê Ngọc Tài, Nguyễn Thành Lộc, Huỳnh Tấn Đạt và Trần Tấn Lợi không có nghề nghiệp ổn định, quen biết nhau từ trước đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua thuê ôtô tự lái.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Khang.

Nhóm phân công Tài tìm kiếm thông tin các chủ xe đăng tin cho thuê và liên hệ thuê xe; Lộc đứng tên ký hợp đồng thuê; Đạt mang môtô cá nhân đi cầm cố lấy tiền làm chi phí thuê xe và tìm nơi tiêu thụ; Lợi đứng tên trong các giấy tờ mua bán, cầm cố nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp.

Sau khi chiếm đoạt xe, nhóm thông báo với chủ xe rằng xe bị mất để che giấu hành vi. Bằng thủ đoạn này, nhóm đã thực hiện 3 vụ chiếm đoạt ôtô cùng nhiều môtô khác, mang đi bán hoặc cầm cố cho đối tượng Châu Chí Nghĩa để chia nhau tiền tiêu xài.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Hiếu và Trung.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 3 ôtô trị giá trên 1,581 tỷ đồng ; 3 môtô, giấy tờ xe, trang sức kim loại và 74 triệu đồng tiền mặt, do các đối tượng và người thân nộp để khắc phục hậu quả...

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 8 bị can, trong đó 5 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 bị can về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Hiện Cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi của từng đối tượng có liên quan.