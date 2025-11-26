Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Pháp luật

Bắt cóc chủ nợ thất bại, 6 đối tượng cướp tài sản

  • Thứ tư, 26/11/2025 06:34 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chưa đầy 24 giờ truy xét, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp bắt giữ 6 đối tượng trong vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại xã Tháp Mười. Đây là nhóm đối tượng đã chuẩn bị kế hoạch bắt cóc chủ nợ.

Theo đó, các đối tượng cướp tài sản bị tạm giữ hình sự gồm: Đỗ Văn Trên (SN 1982); Võ Tấn Lộc (SN 2002); Nguyễn Minh Tiền, Lê Văn Thiện và Nguyễn Đức Thịnh (cùng SN 2007); Nguyễn Huỳnh Thanh Tuấn (SN 2009, cùng trú xã Tháp Mười).

Bat coc chu no anh 1
5 đối tượng Tuấn, Thiện, Tiền, Thịnh, Lộc tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Mỹ.

Các đối tượng khai, ngày 15/10/2025, Đỗ Văn Trên mượn ông Trần Văn Thanh (trú xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) 1,4 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng. Đến thời hạn, nhưng không có tiền để trả, Trên gọi Lộc, Thịnh, Thiện, Tiền, Tuấn bàn kế hoạch bắt cóc và thuê sẵn căn nhà ở xã Trường Xuân để giữ ông Thanh khi bắt được.

Bat coc chu no anh 2

Lực lượng Công an khám xét nhà đối tượng Đỗ Văn Trên. Ảnh: Thanh Mỹ.

Ngày 22/11, Trên hẹn ông Thanh ra quán nhậu để trả nợ, nhưng thực chất nhằm dàn cảnh để các đối tượng trong nhóm tấn công bắt cóc ông Thanh. Tuy nhiên, kế hoạch bắt cóc ông Thanh bất thành, nên nhóm đối tượng quay ra cướp chiếc xe máy của ông Thanh và bỏ trốn.

Bat coc chu no anh 3

Công cụ, phương tiện các đối tượng thực hiện vụ cướp. Ảnh: Thanh Mỹ.

Khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều tang vật, công cụ, phương tiện gây án như: Súng điện, bơm tiêm, thuốc gây mê, bình xịt hơi cay, 2 xe máy, 1 ôtô và thu hồi chiếc xe máy của ông Thanh.

Chúc Trí - Thanh Mỹ/Tiền Phong

