Bắt 2 vụ nhập cảnh trái phép, lộ 'độc chiêu' cất giấu ma túy tinh vi

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và lực lượng chức năng khác phát hiện, bắt giữ nhiều vụ nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Lúc 9h20 ngày 13/12, tại luồng nhập cảnh hải quan Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, thuộc ấp Thuận Tây (xã Bến Cầu), Công an xã Bến Cầu phối hợp cùng Đồn Công an Khu kinh tế, Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, bắt quả tang Pan Hsiang Jui (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc) tàng trữ 80 gói thuốc lá hiệu Mevius (bên trong mỗi điếu thuốc đều chứa bột màu trắng); 1 hộp nhựa màu trắng có chữ FAY Puppy (bên trong có chứa chất bột màu trắng).

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã lấy sợi thuốc lá trong điếu thuốc ra ngoài, tẩm ma túy Ketamine rồi cho vào 80 gói thuốc lá, dán keo bên ngoài. Số ma túy còn lại để trong chai nhựa màu trắng hiệu FAY Puppy. Sau đó, Pan Hsiang Jui đem số thuốc lá bên trong có tẩm chất ma túy và chai nhựa có chứa chất ma túy để vào vali.

Đối tượng Pan Hsiang Jui.

Trước đó, lúc 15h ngày 10/12, Công an tỉnh Tây Ninh cũng phối hợp cùng Đồn Biên phòng Lò Gò, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng tuần tra khu vực cột mốc, thuộc ấp Hòa Lợi, xã Phước Vinh. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, gồm: Wang Jia (SN 2005), Chen ZuChang (SN 1987) và Su Qian Wei (SN 1991, cùng ngụ Trung Quốc).

Các đối tượng khai nhận từ Trung Quốc đến Campuchia tìm việc làm. Tại đây, họ bị lừa vào các trung tâm lừa đảo. Lợi dụng khu tự trị quản lý thiếu chặt chẽ, các đối tượng rủ nhau bỏ trốn. Trong lúc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thì các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.