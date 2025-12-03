Bắt 2 thanh niên mua ma túy về sử dụng

Khi bị tổ công tác 141 chặn dừng đưa vào chốt, 2 nam thanh niên bỗng trở nên lo lắng, sợ hãi. Từ những biểu hiện nghi vấn đó, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện cả hai tàng trữ hàng cấm.

Rạng sáng 1/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường vành đai 2.5 thuộc phường Tương Mai (Hà Nội), Tổ công tác Y13/141 CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Khi bị đưa vào chốt, 2 thanh niên có biểu hiện bất thường, tỏ vẻ lo lắng, sợ sệt. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong túi quần của đối tượng ngồi sau có một bao thuốc lá, bên trong có một cóng thủy tinh và một túi nylon chứa các tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Hai nam thanh niên khai nhận, cùng góp tiền mua ma túy về sử dụng.

Nhân thân của 2 đối tượng được xác định là Cao Văn Linh (SN 1998, trú tại phường Bạch Mai), chở phía sau Lò Văn Thi (SN 2002, trú tại phường Cửa Nam). Đấu tranh tại chỗ, Linh và Thi khai nhận, số tinh thể trên là ma túy dạng đá, do cả hai góp tiền mua về để sử dụng.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ người và phương tiện, đồng thời thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật theo đúng quy trình.

Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Tương Mai để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.