Barcelona rã rời sau chuyến hành xác 19 tiếng

Thay vì là một hành trình được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, các cầu thủ phải trải qua gần 19 giờ di chuyển liên tục, với cảm giác mệt mỏi kéo dài và sự bất mãn lan rộng, chưa kể “quả bom” bất ngờ mang tên Marc-Andre ter Stegen khi vừa đặt chân đến El Prat.

Theo tờ AS, nhiều trụ cột của đội bóng xứ Catalonia tỏ ra không hài lòng với cách ban lãnh đạo CLB tổ chức lịch trình hồi hương sau trận giao hữu với Daegu FC. Họ cho rằng đó là kiểu làm việc “của một đội bóng nhỏ” khi buộc các cầu thủ phải ngồi xe buýt gần 4 tiếng trong đêm, từ Daegu đến sân bay Seoul, ngay sau trận đấu diễn ra trong điều kiện mưa lớn.

Hành trình đường bộ kết thúc vào khoảng 3h sáng, tiếp nối là chuyến bay dài hơn 13 tiếng đồng hồ đưa toàn đội trở về Tây Ban Nha, kết thúc vào lúc 10h30 (giờ địa phương) - một hành trình xuyên múi giờ với tổng cộng gần 19 giờ di chuyển.

Sự mỏi mệt dường như còn chưa phải là điều tệ hại nhất. Ngay sau khi hạ cánh, phòng thay đồ Barcelona thêm một phen rúng động khi hay tin đội trưởng Ter Stegen bất ngờ từ chối ký vào báo cáo y tế - tài liệu cần thiết để CLB nộp lên La Liga.

Hành động đơn phương này được mô tả là “làm nổ tung sự hòa hợp nội bộ” và khiến không ít đồng đội cảm thấy ngỡ ngàng, nhất là khi chính họ mới đây còn công khai đứng về phía thủ môn người Đức trước những ồn ào gần đây.

Về thể trạng, đội bóng đang phải đối mặt với một “kẻ thù vô hình” khác: rối loạn do lệch múi giờ. Việc bay từ châu Á về châu Âu - hướng di chuyển từ Đông sang Tây - luôn được đánh giá là khó thích nghi hơn, do cơ thể con người phải tái lập đồng hồ sinh học trong trạng thái bị đảo lộn.

Hệ quả là tình trạng mất ngủ, mỏi mệt, thiếu sức sống… có thể kéo dài đến cả tuần, gây ảnh hưởng không nhỏ đến phong độ và quá trình tập luyện.

HLV Hansi Flick cố gắng giảm thiểu tác động bằng cách cho toàn đội nghỉ một ngày vào thứ tư để phục hồi. Tuy nhiên, cơn mưa chỉ vừa dứt, nắng đã lên. Ngày hôm sau, các cầu thủ sẽ phải bước vào hai buổi tập liên tiếp - một bài kiểm tra nghiệt ngã cho tinh thần và thể lực, trong bối cảnh bất ổn vẫn đang âm ỉ trong nội bộ đội bóng xứ Catalonia.

