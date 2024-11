Barcelona ký hợp đồng tài trợ đắt kỷ lục

Hôm 8/11, Chủ tịch Joan Laporta có cuộc họp với ban lãnh đạo Barca để thống nhất các điều khoản trong hợp đồng với Nike. Đôi bên đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trước khi công bố trước giới truyền thông. Hợp đồng hiện tại giữa Barca và Nike có thời hạn đến hết năm nay.

Theo RAC1, nếu ký tiếp, đôi bên sẽ tiếp tục hợp tác đến năm 2038. Giá trị hợp đồng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Cụ thể, trong giai đoạn 2024-2028, giá trị hợp đồng tăng lên 51,4 triệu USD mỗi năm. Sau năm 2028, con số này tiếp tục gia tăng trong khoảng từ 62 đến 64 triệu USD mỗi năm.

Theo RAC1, đây sẽ là thương vụ đắt kỷ lục trong lịch sử bóng đá, với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1,82 tỷ USD trong vòng 14 năm. Trung bình, Barca có thể bỏ túi 129,5 triệu USD mỗi năm. Ngoài ra, đội chủ sân Camp Nou có thể nhận thêm phí lót tay khoảng 10,7 triệu USD .

Nếu hợp đồng được ký kết, tình hình tài chính của Barca sẽ khả quan hơn. Đội chủ sân Camp Nou có thể đăng ký cả Dani Olmo, Pau Victor và Andreas Christensen trong danh sách thi đấu tại La Liga. Trước đó, Barca tạm gạch tên Christensen (dính chấn thương dài hạn) để đưa Olmo và Victor vào thay thế. Đây là động thái nhằm đáp ứng Luật công bằng tài chính của La Liga. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, CLB xứ Catalonia phải chia tay Ilkay Gundogan, Vitor Roque, Mika Faye và Clement Lenglet để giải quyết gánh nặng tài chính.

Trên sân cỏ, Barca cũng có màn trình diễn khởi sắc. Rạng sáng 7/11 (giờ Hà Nội), Barca thắng Red Star Belgrade 5-2 ở loạt trận thứ tư, giai đoạn một UEFA Champions League. Đội bóng của Hansi Flick cán mốc 55 bàn sau 16 trận, thành tích tốt nhất trong lịch sử CLB.

Chỉ trong vòng 2 tuần, Barca thắng Bayern 4-1 ở Champions League, đè bẹp Real Madrid 4-0 ngay tại Bernabeu, và sau đó tiếp tục đánh bại Espanyol 3-1 trong trận derby Catalonia.

Rạng sáng 11/11, Barca sẽ có chuyến làm khách trên sân của Sociedad ở vòng 13 La Liga.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.