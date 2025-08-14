Barcelona kịp đăng ký thủ môn mới sát ngày khai mạc

FC Barcelona nhận được “đèn xanh” từ La Liga để đăng ký Joan Garcia theo thủ tục thay thế thủ môn chấn thương dài hạn của Marc-André ter Stegen.

Joan Garcia có thể yên tâm ra mắt trong màu áo Barcelona

CLB xứ Catalonia ra thông báo chính thức để xác nhận rằng Ủy ban Y tế của La Liga xác định chấn thương của Ter Stegen đáp ứng tiêu chí nghỉ thi đấu dài hạn. Trên cơ sở đó, họ cho phép Barca sử dụng một phần quỹ lương để đăng ký Joan Garcia.

Thông báo của CLB viết: “FC Barcelona thông báo rằng Ủy ban Y tế của La Liga xác định chấn thương mà Marc-André ter Stegen gặp phải đáp ứng tiêu chí chấn thương dài hạn được quy định trong luật hiện hành. CLB sẽ tiến hành ngay việc hoàn tất thủ tục đăng ký Joan Garcia vào ngày mai”.

Quyết định này được đưa ra 5 ngày sau khi Barca gửi báo cáo y tế của Ter Stegen lên La Liga, kèm theo sự cho phép bằng văn bản của thủ môn người Đức. Ủy ban Y tế đã mất nhiều thời gian hơn bình thường để đưa ra kết luận, vốn thường chỉ mất từ 24 đến 48 giờ.

Sáng 13/8, bác sĩ Tomás Fernández Jaén, thành viên của Ủy ban, đã đến thăm trung tâm huấn luyện Ciutat Esportiva ở Sant Joan Despí để kiểm tra tình trạng của Ter Stegen, cùng với trưởng bộ phận y tế của Barca, Xavier Corbella. Sau khi xem xét và xác nhận thông tin do CLB cung cấp, cơ quan quản lý bóng đá Tây Ban Nha đã chính thức cho phép gỡ tên Ter Stegen và đăng ký Joan Garcia thay thế.

Như vậy, Garcia sẽ đủ điều kiện để bắt chính cho Barca trong trận mở màn La Liga vào cuối tuần này trên sân của chủ nhà Real Mallorca. Có thể thấy vụ này khá giống việc Barcelona năm ngoái đã đăng ký thi đấu thành công tân binh Dani Olmo, nhờ chấn thương dài hạn của hậu vệ Andreas Christensen.