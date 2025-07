Ter Stegen lùi lại, Joan Garcia bước lên

Joan Garcia là tân binh đầu tiên của Barca ở mùa giải 2025/26, thương vụ mà nhiều người cho là “khó tin” khi CLB trước đó dường như không hề có ý định thay đổi nơi khung thành. Ter Stegen, với vị thế đội trưởng, từng gần như không có đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, xuất thân từ RCD Espanyol - đội bóng láng giềng đầy kình địch - khiến việc Garcia khoác áo “Blaugrana” càng gây ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, phía sau hậu trường, ban lãnh đạo Barca có quyết định dứt khoát. “Chiêu mộ Joan Garcia là ý tưởng tuyệt vời của Deco. Chúng tôi biết Ter Stegen chưa bình phục hoàn toàn, và HLV muốn có sự chắc chắn ở vị trí này”, Chủ tịch Joan Laporta chia sẻ trên Mundo Deportivo. Với mức phí 25 triệu euro cộng phụ phí CPI, Barcelona không bỏ qua cơ hội.

Phong độ của Garcia trong màu áo Espanyol mùa trước đủ để thuyết phục ngay cả những người hoài nghi nhất: 146 pha cứu thua sau 38 trận La Liga (trung bình 3,8 lần/trận), cùng chỉ số ngăn chặn bàn thua vượt trội với 8,59 bàn thắng “cứu” so với kỳ vọng (xGoT 58,5). Ở tuổi 24, thủ môn người Tây Ban Nha được xem là lời bảo chứng dài hạn cho khung gỗ Camp Nou.

Việc Ter Stegen phải lên bàn mổ lần nữa đồng nghĩa với việc Garcia gần như không vấp phải sự cạnh tranh thực sự. Wojciech Szczesny - người được đưa về làm phương án dự phòng - khó có thể tạo sức ép như Ter Stegen từng làm nếu khỏe mạnh.

Joan Garcia không hề tỏ ra nao núng trước thử thách. Ngay khi rời Espanyol, anh xác định phải đến một CLB đủ tầm và sẵn sàng trao suất bắt chính. Barcelona cam kết đặt niềm tin vào anh, coi Garcia là lựa chọn cho cả hiện tại lẫn tương lai. Hansi Flick cũng thẳng thắn với Ter Stegen, khẳng định Joan Garcia sẽ là thủ môn số một.

Trận giao hữu với Vissel Kobe là “bài kiểm tra” đầu tiên cho Garcia trong màu áo mới. Anh gây ấn tượng mạnh ngay ở những buổi tập đầu tiên với phản xạ xuất sắc và khả năng kiểm soát không gian tuyệt vời, đến mức Szczesny cũng phải dành lời khen ngợi.

Joan Garcia thậm chí trở lại tập luyện sớm 4 ngày, chứng minh khát khao nhanh chóng hòa nhập và khẳng định bản thân. Barcelona cần một người gác đền vững chắc trong giai đoạn chuyển giao đầy nhạy cảm, và Joan Garcia đang sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện mới trong khung gỗ Camp Nou.

