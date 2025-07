Barcelona ‘ém’ Rashford

Kể từ sau khi Barcelona và Manchester United đạt thỏa thuận chuyển nhượng, đội bóng xứ Catalonia dường như đang “giấu” tân binh của mình một cách kín kẽ.

Ngay khi hạ cánh xuống sân bay El Prat, Rashford được đón tại khu vực riêng tư, tránh xa ống kính truyền thông. Chiếc xe đưa đón được bố trí sát cửa ra, khiến phóng viên gần như không thể ghi lại hình ảnh rõ nét. Dù anh có xuất hiện thoáng qua tại khu kiểm soát hộ chiếu, không một bức ảnh chính thức nào được câu lạc bộ công bố.

Hôm 21/7, Rashford đến Ciudad Deportiva để tiến hành kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Tuy nhiên, một lần nữa, truyền thông chỉ bắt gặp chiếc xe có cửa kính tối màu đưa anh vào khu phức hợp, không có bất kỳ hình ảnh nào về cầu thủ xuất hiện.

Sáng 22/7, kịch bản lặp lại. Rashford tới sân tập sớm, chuẩn bị cho buổi tập đầu tiên cùng đội lúc 9h30. Barcelona vẫn tuyệt đối “ém hàng”: trong các bức ảnh và video tập luyện được CLB phát hành, tuyệt nhiên không có bóng dáng của ngôi sao người Anh.

Theo nguồn tin từ nội bộ, Rashford có buổi gặp gỡ các đồng đội mới vào sáng nay, nhưng Barça quyết định chờ hoàn tất các thủ tục ký kết trước khi chính thức công bố hình ảnh của tân binh đắt giá. Với sự im lặng đầy chủ ý này, có vẻ Barcelona đang muốn tạo nên một màn ra mắt thật ấn tượng cho Marcus Rashford trong những ngày tới.

