Rashford trước lời nguyền cầu thủ Anh tại La Liga

Trong lịch sử, La Liga luôn là “mảnh đất khó chịu” với các ngôi sao đến từ xứ sở sương mù. Khó hòa nhập văn hóa, rào cản ngôn ngữ, thói quen sinh hoạt và sự khác biệt về chiến thuật khiến không ít cái tên phải ra đi trong lặng lẽ.

Rashford giờ đây phải gánh trên vai thách thức: viết lại lịch sử hay tiếp tục là nạn nhân của “lời nguyền” này.

Jonathan Woodgate là minh chứng điển hình. Real Madrid từng bỏ ra 18 triệu euro để có trung vệ này năm 2004.

Nhưng ngay trong trận ra mắt, Woodgate phản lưới nhà và bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai. Chấn thương liên miên khiến anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 11 trận trong mùa giải duy nhất trước khi bị cho Middlesbrough mượn và bán lại với mức giá rẻ hơn một nửa.

Patrick Roberts cũng chẳng khá khẩm hơn khi khoác áo Girona dưới dạng cho mượn từ Man City năm 2018. Anh chỉ có một pha kiến tạo sau 21 trận, để lại sự thất vọng lớn.

Jermaine Pennant ở Zaragoza cũng nổi tiếng vì những buổi tiệc tùng và bê bối bên ngoài sân cỏ hơn là phong độ, chỉ đóng góp 2 kiến tạo sau 26 trận.

Danh sách “thất bại” còn dài với Stan Collymore (Oviedo), Peter Barnes (Betis) hay Charlie I’Anson (Elche). Ngay cả Michael Owen - chủ nhân Quả bóng Vàng 2001 - cũng không thể bùng nổ tại Real Madrid. Dù ghi 16 bàn và có 4 kiến tạo trong 45 trận, anh vẫn sớm trở lại Anh chỉ sau một mùa giải.

Dẫu vậy, không phải cầu thủ Anh nào cũng chịu thất bại tại La Liga. Laurie Cunningham là người mở đường khi để lại dấu ấn ở Real Madrid.

Gary Lineker từng ghi bàn đều đặn trong màu áo Barcelona, trong khi Steve McManaman gặt hái nhiều danh hiệu lớn với “Los Blancos”. Michael Robinson tại Osasuna và Vinny Samways ở Las Palmas cũng là những cái tên để lại ấn tượng tích cực.

Thế hệ gần đây chứng kiến Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ ngay mùa đầu tiên tại Real Madrid, nhờ nền tảng kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ khi còn rất trẻ tại Borussia Dortmund. Kieran Trippier là trụ cột giúp Atletico Madrid vô địch La Liga, còn David Beckham vẫn được nhớ đến như một biểu tượng đẳng cấp. Mason Greenwood, sau biến cố lớn, cũng đang tìm lại phong độ trong màu áo Getafe.

Rashford không chỉ đối diện với áp lực từ danh tiếng của mình tại Manchester United mà còn với định kiến lâu năm về cầu thủ Anh ở Tây Ban Nha. Anh cần vượt qua rào cản chiến thuật và văn hóa bóng đá La Liga, nơi đòi hỏi kỹ thuật, tính chiến thuật cao và khả năng thích nghi nhanh chóng.

Nếu thành công, Rashford có thể trở thành biểu tượng mới, tiếp bước những ngoại lệ hiếm hoi như Beckham hay Bellingham. Ngược lại, nếu không thể hòa nhập, anh có nguy cơ trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách dài những cầu thủ Anh “lạc nhịp” ở La Liga.

