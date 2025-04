Barcelona có nguy cơ để mất Yamal

Dù Yamal nhiều lần khẳng định mong muốn ở lại Barcelona lâu dài, và câu lạc bộ cũng cam kết sẽ giữ anh lại, thực tế tài chính hiện tại của đội bóng xứ Catalonia có thể khiến kế hoạch này thay đổi. Điều này khiến các ông lớn Premier League như Liverpool và Man City đứng trước cơ hội chiêu mộ tài năng 17 tuổi, theo Mundo Deportivo.

Lamine Yamal, chân sút đang được coi là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá châu Âu, thu hút sự chú ý lớn từ các đội bóng lớn nhờ vào phong độ ấn tượng của mình. Tuy nhiên, dù Barcelona muốn ký hợp đồng dài hạn đến năm 2030 và đưa anh lên mức lương cao nhất trong đội, việc thực hiện những tham vọng này lại bị đe dọa bởi tình trạng tài chính khó khăn của câu lạc bộ.

Barcelona hiện vẫn chưa hoàn tất thỏa thuận tài chính với các đối tác, và mới đây La Liga xác nhận rằng câu lạc bộ vẫn vi phạm các quy định về Luật Công bằng Tài chính. Điều này khiến tình hình càng thêm căng thẳng và làm gia tăng khả năng một trong những tài năng sáng giá nhất của họ sẽ phải ra đi.

Người đại diện của Yamal, Jorge Mendes, dù tỏ ra thận trọng cũng không loại trừ khả năng Barcelona sẽ khó có thể giữ chân được cầu thủ trẻ nếu tình hình tài chính không cải thiện. Trong khi đó, Liverpool và Manchester City đang theo dõi sát sao diễn biến và có thể sẽ là những bên hưởng lợi từ tình hình khó khăn này.

Với những vấn đề tài chính chưa được giải quyết, tương lai của Yamal tại Barcelona vẫn còn rất bất ổn, mở ra cơ hội cho các câu lạc bộ lớn như Liverpool và Manchester City trong việc chiêu mộ tài năng trẻ này, nếu Barcelona không thể thực hiện được những điều khoản đã cam kết. Đây chắc chắn là một câu chuyện đáng chú ý trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

