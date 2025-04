Yamal quá đẳng cấp

Từ Bernabeu đến Jeddah, hai lần tại Metropolitano - mỗi lần Yamal xuất hiện, là một lần khẳng định tài năng vượt trội và sự trưởng thành không ngừng nghỉ. Và đặc biệt, Yamal đang có mùa giải châu Âu đầy ấn tượng, với 13 bàn thắng và 19 pha kiến tạo đáng kinh ngạc.

Chỉ mới 6 tuổi khi lần cuối cùng Real Madrid và Barça gặp nhau ở chung kết Cúp Nhà vua, nhưng giờ đây, Yamal trở thành một phần không thể thiếu trong những cuộc đối đầu đỉnh cao. Điều thú vị là, càng những trận đấu quan trọng, cái tên số 19 càng tỏa sáng.

Có thể, ở tuổi 17, Yamal chưa hoàn toàn nhận thức hết được sức nặng mà mình đang gánh vác. Tuy nhiên, trong khi học hỏi và trưởng thành, anh đang tận hưởng từng khoảnh khắc trong những trận đấu quan trọng.

Mùa giải trước, Yamal bùng nổ mạnh mẽ, với màn trình diễn ấn tượng tại Champions League trước PSG và giúp cả thế giới biết đến mình qua trận giao hữu với Brazil tại Bernabeu. Và rồi, tại Euro 2024, Yamal chính thức đặt chân vào một chiều không gian mới, khi góp mặt trong ba trận đấu quyết định với Đức, Pháp và Anh.

Mùa giải 2024/25 có lẽ là mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp của Yamal, mùa giải của sự khẳng định. Tuy nhiên, chàng trai đến từ Rocafonda vượt qua thử thách một cách đầy bất ngờ. Anh quyết định rời xa cái bóng của La Masia để sống độc lập trong một căn hộ gần Ciutat Esportiva, vươn lên từ chính đôi chân của mình.

Mặc dù chỉ mới 17 tuổi, màn trình diễn của Yamal dần đạt đến một mức độ ổn định và sự trưởng thành không ngờ. Điều đáng ngạc nhiên nhất là, dù đối diện với rất nhiều áp lực, Yamal vẫn biết cách tự tin đối diện với ánh đèn sân khấu và không để cơ hội vụt mất.

Yamal ghi dấu ấn đậm nét trong mùa giải 2024/25, với 13 bàn thắng và 19 pha kiến tạo cho Barca. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng hơn cả là, dù những trận đấu có khó khăn đến đâu, anh luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Ngay trong trận đấu mở màn La Liga, Yamal có pha kiến tạo quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Valencia. Dù đội bóng thất bại trong trận đầu tiên tại Champions League, tài năng tuổi teen vẫn là người gánh vác đội bóng và ghi bàn vào lưới Monaco - một pha lập công thông minh, thể hiện sự điềm tĩnh của một lão tướng.

Nhưng có lẽ, điều khiến người ta nhớ đến Yamal nhiều nhất là những màn trình diễn bùng nổ ở những trận đấu lớn. Một chiến thắng thuyết phục tại Bernabeu, với bàn thắng đầu tiên trong các trận El Clasico. Một cú hích tại Jeddah (Saudi Arabia), giành chức vô địch đầu tiên cùng Barca.

Và rồi, những trận đấu đỉnh cao khác trước Bayern và Dortmund, cùng pha kiến tạo quyết định giúp đội bóng vào chung kết Copa del Rey. Yamal không bao giờ lùi bước, không bao giờ thất bại trong những trận đấu quan trọng nhất.

Mặc dù đang ở bước ngoặt quan trọng của sự nghiệp, khi đang chờ đợi ký kết hợp đồng lớn đầu tiên với Barca, Yamal vẫn không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định mình. Càng chơi, anh lại cho thấy giá trị của mình. Tài năng người Tây Ban Nha dù chỉ mới 17 tuổi, đã vươn lên một chiều không gian khác. Và khi thế giới bóng đá đang nhìn về phía anh, không ai có thể phủ nhận rằng một ngôi sao đang thực sự tỏa sáng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.