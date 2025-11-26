Barca sai lầm lớn với Cucurella

Quyết định bán Marc Cucurella cho Getafe với giá chỉ 12 triệu euro để ưu tiên dùng Junior Firpo khiến ban lãnh đạo Barcelona phải hối tiếc.

Cucurella tỏa sáng rực rỡ khi phong tỏa Yamal trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Barcelona.

Từ một tài năng trẻ bị đẩy đi, Cucurella nay là trụ cột của Chelsea, vừa giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận khi "khóa chặt" Lamine Yamal, góp công lớn vào chiến thắng áp đảo 3-0 của "The Blues" trước Barcelona rạng sáng 26/11.

Hãy quay ngược thời gian về mùa hè 2020. Khi Jordi Alba cần một người dự bị ở hành lang trái, Barcelona có hai lựa chọn là giữ lại Marc Cucurella - sản phẩm lò La Masia vừa tỏa sáng ở Eibar, hoặc chiêu mộ Junior Firpo từ Real Betis với giá 18 triệu euro.

BLĐ Barca chọn Firpo, đồng thời bán Cucurella cho Getafe chỉ với 12 triệu euro (sau khi mua lại từ Eibar chỉ 4 triệu euro). Quyết định này vài năm sau trở thành hình ảnh tiêu biểu của sai lầm chiến lược.

Sau khi gia nhập Barca, Firpo chỉ ra sân vỏn vẹn 21 trận La Liga trong hai mùa (2019/20 và 2020/21), ghi 2 bàn và góp phần vào chức vô địch Copa del Rey. Tuy nhiên, anh không thuyết phục được HLV Ronald Koeman hay Xavi, và bị đẩy sang Leeds United năm 2021 với giá 15 triệu euro.

Tại Premier League, Firpo trải qua những năm tháng thăng trầm. Anh giúp Leeds trụ hạng mùa 2021/22, nhưng chứng kiến đội bóng xuống hạng Championship năm 2023. Dù có phong độ tốt ở hạng Nhất Anh mùa 2024/25 (4 bàn, 10 kiến tạo, góp công thăng hạng), anh vẫn ra đi tự do vào hè 2025, trở về Real Betis.

Hiện tại, ở tuổi 29, Firpo chỉ là lựa chọn xoay tua tại Betis. Anh ra sân 8 trận La Liga mùa này (1 bàn), nhưng hiếm khi đá chính và chỉ có ít phút thi đấu ở châu Âu. Sự nghiệp của anh không thành công như kỳ vọng. Và giờ đây, Firpo đại diện cho tuyển Cộng hòa Dominican thay vì Tây Ban Nha.

Trong khi đó, Cucurella vươn mình trở thành một trong những hậu vệ trái hay nhất thế giới hiện tại.

Cucurella tiếp tục chứng minh vì sao anh là một trong những hậu vệ khó chịu nhất thế giới.

Cucurella bùng nổ sau khi rời Barca. Tại Getafe (2020-2022), anh chơi 76 trận, ghi 4 bàn và trở thành trụ cột dưới thời HLV Jose Bordalas. Năm 2022, Brighton chiêu mộ anh với 18 triệu euro, và Cucurella nhanh chóng trở thành ngôi sao. Anh chơi đa năng (hậu vệ trái, tiền vệ cánh), góp phần vào hành trình top 6 Premier League mùa 2022/23.

Chelsea không ngần ngại bỏ ra 65 triệu euro (có thể lên 70 triệu) để mang anh về vào mùa hè 2022, dù ban đầu gặp chỉ trích vì giá cao.

Dưới thời Enzo Maresca, Cucurella "lột xác" khi trở thành hậu vệ trái số 1 của Chelsea, vô địch FIFA Club World Cup 2025. Anh là trụ cột tuyển Tây Ban Nha, đá chính ở vị trí hậu vệ trái trong hành trình đăng quang Euro 2024.

Cucurella là "người hùng" trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Barca. Anh "khóa chặt" Yamal, góp công lớn vào bàn mở tỷ số, và thậm chí khiến Ronald Araujo nhận thẻ đỏ thứ hai vì pha phạm lỗi thô bạo ở phút 42.

Marca cho rằng việc Barca bán Cucurella 12 triệu euro để mua Firpo 18 triệu euro là một trong những sai lầm lớn của CLB nửa thập niên qua. Đó là bài học đắt giá cho La Masia và Barca về cách giữ hay trọng dụng người tài.

Ba bàn thắng của Chelsea trước Barcelona Rạng sáng 26/11, Chelsea đè bẹp Barcelona với tỷ số 3-0 thuộc vòng phân hạng Champions League 2025/26.