Barca đáng sợ nhất châu Âu hiện tại

Với 83 bàn sau 28 trận, Flick làm sống lại một Barcelona từng bị chỉ trích là nhàm chán, đồng thời mang tới một diện mạo mới đầy tốc độ và bùng nổ.

Barcelona bổ nhiệm Flick ngày 29/5, sau một giai đoạn thăng trầm khi chia tay Xavi. Chủ tịch Joan Laporta đồng ý sau cuộc gặp tại London, khi Giám đốc Deco thuyết phục rằng: “Chúng ta đã có HLV". Quyết định được đền đáp bằng màn trình diễn vượt ngoài mong đợi.

Chiến thắng 5-2 trước Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha hôm 13/1, cùng với việc ghi 4 bàn vào lưới đại kình địch ở Bernabeu, là minh chứng cho sức mạnh vượt trội của CLB xứ Catalonia.

"Flick liên tiếp khuất phục Real Madrid, đả bại Bayern Munich, Dortmund, Villarreal, và Sevilla, qua đó biến Barcelona thành đội bóng đáng sợ nhất châu Âu hiện tại", Marca mô tả.

Flick trưởng thành từ triết lý bóng đá Đức, song không đến Barcelona để duy trì “truyền thống". Ông không xóa bỏ hoàn toàn phong cách tiki-taka, nhưng làm mới nó. Không còn rườm rà, đội bóng giờ đây chơi trực diện, tấn công mạnh mẽ và quyết đoán. Barcelona chuyển từ phòng ngự sang tấn công bằng cách áp sát nhanh, triển khai mượt mà và không khoan nhượng.

Flick cũng không để tình hình tài chính phức tạp của CLB làm phiền mình. Ông tập trung vào phòng thay đồ, điều chỉnh chiến thuật và thay đổi thói quen. Thay vì phạt tiền, Flick áp dụng kỷ luật trên sân cỏ. Jules Kounde và Inaki Pena, từng bị kỷ luật vì đến muộn, phản ứng tích cực với màn trình diễn xuất sắc.

Dưới thời Flick, các cầu thủ Barcelona không chỉ chơi bóng với cường độ cao hơn mà còn tập luyện nhiều hơn. Ông đẩy đội hình lên cao, nhấn mạnh vào áp lực tầm cao, và cho phép các cầu thủ tự do sáng tạo trong khâu tấn công. Những Lewandowski, Raphinha hay Lamine Yamal tỏa sáng nhờ triết lý bóng đá "tự do trong khuôn khổ" này.

Flick tạo nên một Barcelona đầy sức sống, trái ngược với hình ảnh buồn tẻ trong những năm gần đây. Với hợp đồng kéo dài đến năm 2026, ông mang lại hy vọng về việc giành danh hiệu và giúp Laporta củng cố vị thế lãnh đạo. Việc nâng cấp sân Camp Nou, tái ký Dani Olmo và gia hạn với Lamine cùng Flick có thể tạo nên chu kỳ thành công mới cho Barcelona.

Tuy nhiên, Flick vẫn đang ở giữa cuộc hành trình. Mùa giải còn dài, nhưng với những gì vị HLV này đã làm, Barcelona giờ đây mạnh mẽ hơn và trở lại hình ảnh một đội bóng khiến người hâm mộ háo hức mỗi khi ra sân.

