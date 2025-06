Bão Wutip tăng cấp, đi vào vịnh Bắc Bộ

Những nhận định mới nhất cho thấy, bão số 1 sẽ đi vào khu vực phía đông vịnh Bắc Bộ trước khi tiến lên bán đảo Lôi Châu vào đất liền Trung Quốc.

Vào 4h sáng 12/6, tâm bão trên khu vực phía tây quần đảo Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11.

Dự báo mới nhất về đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 1.

Các đài dự báo trong nước và quốc tế có sự thống nhất cao về đường đi của bão số 1. Theo đó kịch bản có xác suất cao nhất hiện nay là bão di chuyển theo hướng tây bắc, sau đó là bắc tây bắc rồi chuyển hướng bắc đông bắc, đi vào đảo Hải Nam, đi vòng qua phía đông vịnh Bắc Bộ rồi tiến lên bán đảo Lôi Châu vào đất liền Trung Quốc. Bão sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong chiều nay đến sáng mai (13/6) trước khi ma sát với địa hình của đảo Hải Nam.

Cụ thể, trong 24h tới (tính từ 4h sáng 12/6), bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 4h chiều ngày 13/6, tâm bão trên vùng ven biển phía nam đảo Hải Nam (Trung Quốc) với cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 13. Đây là thời điểm, bão đạt cường độ mạnh nhất.

Trong 24-48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc, sau đó đổi hướng bắc đông bắc với tốc độ 10-15 km/h và chỉ suy yếu nhẹ. Đến 4h ngày 14/6, tâm bão trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 48-72h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, tăng tốc lên 20 km/h, tiến vào đất liền Trung Quốc và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4h sáng 15/6, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía nam Trung Quốc với cường độ cấp 7, giật cấp 9.

Với kịch bản di chuyển và cường độ như trên, bão số 1 sẽ tác động lớn đến đất liền nước ta.

Về mưa lớn, đêm qua và sáng sớm nay (12/6), khu vực Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to và dông, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các địa phương mưa lớn nhất là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 11/6 đến 3h ngày 12/6 có nơi trên 240 mm như Bạch Mã (Huế) 366,8 mm, Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 333,8 mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 240,2 mm.

Dự báo trong hôm nay đến ngày mai (13/6), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 tới 200 mm, có nơi trên 350 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường suất lớn trên 200 mm trong 6 giờ gây ngập úng sâu.

Ngày và đêm nay 12/6, Hà Tĩnh và khu vực Bắc Tây Nguyên cũng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 80 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 13, sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 4-6 m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 12/6, vùng biển vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 2-4 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bão số 1 hình thành từ một vùng áp thấp trên Biển Đông, nhanh chóng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là bão, có tên quốc tế là Wutip. Đây là cơn bão đầu tiên của Biển Đông, cũng là cơn bão đầu tiên trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão số 1 hình thành ngay trên Biển Đông là điều rất hiếm gặp. Thông thường cơn bão số 1 hàng năm hình thành từ ngoài khơi Philippines đi vào Biển Đông. Điều này cho thấy thiên tai ngày càng dị thường.