Bảo vệ đôi mắt trước tình trạng ô nhiễm không khí

Mức độ ô nhiễm không khí cao có thể dẫn đến những hệ quả nguy hiểm đến sức khỏe con người, đặc biệt là ảnh hưởng đến thị lực.

Theo dữ liệu mới nhất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, hơn 90% dân số thế giới đang hít thở bầu không khí ô nhiễm. Riêng tại Việt Nam, báo cáo chất lượng không khí cho thấy mức độ ô nhiễm nguy hiểm và cao gấp 5 lần cho phép.

Thực trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam

Tính đến đầu tháng 12 năm nay, ứng dụng IQ Air liên tục xếp Hà Nội trong top 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Có thời điểm, ứng dụng này xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 3 trên toàn cầu. Nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội cao gấp 21,9 lần so với giá trị tiêu chuẩn về chất lượng không khí hàng năm của WHO. Tại TP.HCM, nồng độ này cao gấp 16,4 lần so với tiêu chuẩn chất lượng không khí hàng năm của WHO.

Trong đó, mức bụi mịn - PM2.5 với những hạt bụi li ti trong không khí và trông giống như sương mù - được nhận định là một trong những tác nhân ô nhiễm gây ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ con người.

Sương mù dày đặc bất thường bao phủ TP.HCM và Hà Nội gần đây.

Ô nhiễm không khí là nguyên nhân chính làm gia tăng nhiều bệnh lý nguy hiểm về mắt vì đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn. Trong đó, khói bụi từ ô nhiễm không khí là một trong những lý do khiến bệnh đau mắt đỏ trở nặng hơn.

Các chuyên gia y tế cho biết trong những ngày chỉ số chất lượng không khí kém, người dân ra đường thường dễ bị cay mắt do chỉ số bụi PM2,5 trong không khí tăng cao. Những hạt bụi siêu mịn cũng dễ bay vào mắt gây cảm giác cộm, đỏ, cay mắt khi đi ngoài đường.

Ô nhiễm không khí - bụi bẩn là nguyên nhân khiến mắt khô và đỏ rát.

3 lưu ý giúp mắt khỏe trước tình trạng ô nhiễm

Đối mặt với những ảnh hưởng xấu từ ô nhiễm môi trường, bạn nên chú ý 3 biện pháp để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe. Trong đó, che chắn cho mắt khi đi ra đường sẽ hạn chế đôi mắt tiếp xúc trực tiếp với khói bụi và ánh sáng. Bạn có thể đeo kính chống tia UV khi ra ngoài, đồng thời tránh để gió từ máy sấy, quạt, máy lạnh thổi trực tiếp vào mắt.

Rèn luyện và cho mắt “nghỉ ngơi” hợp lý bằng cách duy trì chế độ nghỉ ngơi, làm việc hợp lý, bổ sung đầy đủ dinh dưỡng cho đôi mắt và cơ thể, giúp nâng cao sức khỏe đôi mắt.

Sử dụng nước mắt nhân tạo để làm sạch và cung cấp độ ẩm cho mắt.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nước mắt nhân tạo để “tiếp sức” cho mắt và rửa trôi bụi bẩn. Nên duy trì vệ sinh mắt đúng cách và sử dụng thuốc nhỏ mắt phù hợp, giúp mắt đủ ẩm và được thư giãn tốt hơn.