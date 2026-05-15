'Bảo tồn động' trường Đại học Dược Hà Nội

Quần thể các tòa nhà tại 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội) được định hướng “bảo tồn động” trên cơ sở vừa gìn giữ giá trị lịch sử, vừa phát huy đời sống học thuật.

Tòa nhà ở số 19 Lê Thánh Tông, cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội và một phần trường Đại học Dược Hà Nội. Ảnh: Đinh Hà.

Nội dung trên nằm trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, được TP Hà Nội phê duyệt ngày 13/5.

Cụ thể, thành phố xác định sẽ hình thành không gian di sản - học thuật - ngoại giao học thuật cấp quốc gia theo mô hình “bảo tồn động” tại quần thể các tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông (phường Cửa Nam, Hà Nội), hiện là cơ sở của Đại học Quốc gia Hà Nội và một phần trường Đại học Dược Hà Nội.

Theo định hướng này, công trình sẽ được bảo tồn, gìn giữ giá trị lịch sử, đồng thời duy trì và phát huy, phát triển đời sống học thuật đương đại, gắn với tiến trình hình thành và phát triển của nền đại học Việt Nam thời hiện đại.

Quy hoạch nêu rõ việc vận hành không gian di sản này hướng tới mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hình ảnh thủ đô Hà Nội là đô thị tri thức, đô thị sáng tạo thông qua phát triển sản phẩm văn hóa - tri thức; thúc đẩy du lịch học thuật, du lịch di sản; tăng cường đối ngoại và ngoại giao học thuật cấp cao.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến, cơ quan soạn thảo đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đề xuất di dời trường Đại học Dược Hà Nội, Khoa Hóa học của Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) để chuyển không gian “Đại học Tổng hợp Hà Nội” tại 19 Lê Thánh Tông thành khu Bảo tàng đại học thời đại Hồ Chí Minh.

Không gian này được định hướng kết nối với hệ thống các bảo tàng hiện hữu như Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, nhiều trí thức, giảng viên và sinh viên đã kiến nghị bảo tồn đối với các công trình có giá trị lịch sử như trường Đại học Dược Hà Nội, gắn liền với chức năng đào tạo (bảo tồn động). Việc chuyển đổi thuần túy sang không gian bảo tàng được cho là sẽ làm lãng phí nguồn lực tri thức và giảm tính sống động của di sản.

Tòa nhà Viện Đại học Đông Dương ở số 19 Lê Thánh Tông mang phong cách Đông Dương - sự kết hợp giữa kiến trúc kinh viện của châu Âu với giải pháp kiến trúc bản địa. Công trình do kiến trúc sư người Pháp Ernest Hébrard thiết kế, hoàn thành năm 1927.

Năm 1956, Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập và tiếp quản các tòa nhà thuộc Viện. Hiện nay, đây là cơ sở của Đại học Khoa học Tự nhiên và một phần trường Đại học Dược Hà Nội.