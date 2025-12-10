Báo Thái Lan đồng loạt chỉ trích sự cố trong ngày khai mạc SEA Games

Truyền thông Thái Lan phản ứng mạnh mẽ sau lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, khi loạt trục trặc kỹ thuật và dấu hiệu chuẩn bị thiếu chu đáo của ban tổ chức bị phanh phui ngay tại sân Rajamangala.

SEA Games 33 vừa diễn ra lễ khai mạc hôm 9/12.

Trong bài viết gây chú ý, Thairath mô tả sự kiện mở màn của đại hội thể thao lớn nhất khu vực là “ngày đầy hỗn loạn”, khi hệ thống chiếu sáng tại sân chính gặp sự cố. Hàng loạt bóng đèn lớn bất ngờ tắt, không có đèn dự phòng và ê kíp phụ trách phải “chạy đua thời gian” mượn thiết bị từ sân lân cận. Tờ báo nhận xét đây là lỗi “cơ bản và khó hiểu” khi xảy ra ngay trước buổi lễ được chuẩn bị nhiều tháng.

Một bài khác của Thairath đặt câu hỏi thẳng thừng: “SEA Games đã sẵn sàng chưa?”. Bài viết liệt kê thêm nhiều điểm bất cập: âm thanh trúc trắc, khu vực chỗ ngồi thiếu điều phối, bảng quảng cáo lấn át biểu tượng đại hội. Tờ báo cho rằng những lỗi này “không tương xứng với một sự kiện tầm khu vực mà Thái Lan nỗ lực giành quyền đăng cai”.

Trong khi đó, Siam Sport cũng dành nhiều dòng để mổ xẻ những sự cố diễn ra ngay trước giờ khai mạc. Bên cạnh hệ thống ánh sáng, tờ báo cho biết một số đoàn thể thao phản ánh tình trạng nơi ở, xe đưa đón và cơ sở phục vụ chưa ổn định, buộc ban tổ chức phải điều chỉnh trong phút chót. Siam Sport cảnh báo rằng nếu để những vấn đề này kéo dài, “uy tín của quốc gia chủ nhà sẽ bị ảnh hưởng”.

Ở góc độ khác, truyền thông Thái cũng thừa nhận ban tổ chức đã tích cực khắc phục sau khi xảy ra sự cố. Một số hạng mục tại sân Rajamangala được thay mới hoặc bổ sung cấp tốc nhằm chuẩn bị cho những ngày thi đấu sắp tới. Tuy vậy, đa số bài báo đều dùng chung một giọng điệu thận trọng: Thái Lan cần chứng minh rằng SEA Games 33 sẽ không bị nhớ đến chỉ bởi những lỗi kỹ thuật ngay trong buổi ra mắt.

Sự thẳng thắn của báo chí Thái cho thấy kỳ vọng lớn của chính người dân nước này đối với sự kiện. Và cũng là lời nhắc nhở rằng, dù lễ khai mạc đã diễn ra, thách thức thật sự của chủ nhà sẽ nằm ở việc giữ cho các ngày thi đấu tiếp theo không lặp lại những hạt sạn khó chấp nhận.