Bão số 15 di chuyển chậm, xu hướng suy yếu dần

Bão số 15 vẫn giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, di chuyển chậm và có xu hướng suy yếu dần.

Ảnh: nchmf.gov.vn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 10h ngày 29/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 112,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/h), giật cấp 13. Di chuyển theo hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo đến 10 giờ ngày 30/11, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 3 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 13. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 10h ngày 1/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 310 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 3 km/h, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất cấp 9, giật cấp 11. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 10 giờ ngày 2/12, bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 250 km về phía Đông. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 3-5 km/h, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 5-10 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 12-13; sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.