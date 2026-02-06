Bão Penha sắp vào Biển Đông và suy yếu?

Lãnh đạo Cục Khí tượng Thủy văn cho biết trong những giờ tới, bão Penha có khả năng đi vào Biển Đông nhưng cường độ có thể suy yếu.

Thông tin tại họp báo, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn, cho biết hiện trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương đang tồn tại cơn bão số 2 (tên quốc tế Penha), có cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn.

"Dự báo trong những giờ tới, bão Penha chủ yếu di chuyển theo hướng tây và có khả năng đi vào Biển Đông. Tuy nhiên, khi vào Biển Đông, bão nhiều khả năng sẽ suy yếu xuống áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp", ông Cường chia sẻ.

Theo ông Hoàng Đức Cường, nguyên nhân khiến hệ thống này khó mạnh lên là do tác động của không khí lạnh. Dự báo từ 7/2, một khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến nước ta, sau đó khoảng 2 ngày tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường.

“Không khí lạnh sẽ án ngữ trên Biển Đông, khiến áp thấp nhiệt đới chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, khoảng gần một ngày, sau đó suy yếu và tan trên biển”, ông Cường nhận định.

Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, vùng biển phía tây nam Biển Đông, bao gồm khu vực đặc khu Trường Sa, có khả năng xảy ra mưa giông, gió mạnh và sóng lớn. Các tàu thuyền hoạt động trên biển được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh.

Ảnh minh họa.

Nhận định về mùa bão năm nay, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ tháng 2 đến tháng 7, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức tương đương trung bình nhiều năm, với khoảng 3,8 cơn trên Biển Đông và khoảng 1,2 cơn đổ bộ vào đất liền.

Từ tháng 8 đến tháng 12, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm, song cần đặc biệt đề phòng các cơn bão có cường độ mạnh. Trong đó, từ tháng 8 đến tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc; từ tháng 9 đến tháng 12, ảnh hưởng tập trung nhiều hơn tại miền Trung và khu vực phía Nam.

“Dự báo của chúng tôi cho thấy mùa bão năm nay sẽ ít và nhẹ nhàng hơn so với năm 2025”, ông Hoàng Đức Cường cho biết.