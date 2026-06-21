Bão Mekhala mạnh lên 2 cấp, chưa có dấu hiệu vào Biển Đông

Sáng 21/6, bão Mekhala cách phía Đông của Philippines khoảng 1.800 km, mạnh cấp 10, di chuyển khá nhanh và chưa có dấu hiệu đi vào Biển Đông của Việt Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, lúc 7h ngày 21/6, vị trí tâm bão Mekhala ở vào khoảng 15,5N-133,3E, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12. Như vậy, trong 24 giờ qua, cường độ cơn bão đã mạnh thêm 2 cấp. Hiện bão Mekhala còn cách khu vực phía Đông của Philippines khoảng 1.800 km.

Tin bão Mekhala mới nhất

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Mekhala di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khá nhanh, khoảng 20-25 km/h. Cường độ mạnh nhất của bão có thể đạt cấp 13 giật cấp 16.

Đường đi của cơn bão Mekhala. Nguồn: Cơ quan khí tượng Nhật Bản.

Khoảng 24/6, khi bão Mekhala di chuyển tới khu vực phía Bắc của khu vực đảo Luzon (Philippines) sẽ đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về vùng biển phía Đông của đảo Đài Loan (Trung Quốc) và khu vực phía Đông Nam Nhật Bản.

"Chưa có dấu hiệu bão Mekhala di chuyển vào Biển Đông của Việt Nam, cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão này", Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin.

Dự báo về mùa bão năm 2026, cơ quan khí tượng cho hay, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, dự báo số lượng bão trên Biển Đông khả năng xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, với khoảng 8-10 cơn, trong đó 3-5 cơn ảnh hưởng đến đất liền, tập trung vào tháng 7-9 ở Bắc Bộ và tháng 10-11 tại Trung Bộ. Không loại trừ khả năng bão ảnh hưởng cả khu vực Nam Bộ trong các tháng cuối năm.

Dự báo thời tiết cả nước trong 1 tháng tới

Từ 21/6-20/7, bão hoặc áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông có thể tương đương trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhưng ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 1,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam 0,7 cơn).

Trong thời kỳ dự báo, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng, số ngày nắng nóng phổ biến cao hơn nhiều năm, cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

Cũng theo cơ quan khí tượng, mưa diện rộng khả năng xuất hiện tập trung tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, có ngày mưa vừa đến mưa to. Các tỉnh thuộc cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ.