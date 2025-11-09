Bảo hiểm nhân thọ trong chiến lược tài chính quốc gia

Trong bối cảnh Việt Nam và Anh vừa nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, kỳ vọng về một giai đoạn hợp tác kinh tế sâu rộng đang mở ra, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Anh - Việt, ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, nhấn mạnh ngành bảo hiểm nhân thọ đang bước vào một vai trò mới, từ “tấm khiên bảo vệ” đến động lực phát triển tài chính quốc gia và nền tảng cho tham vọng hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Việt Nam trên quỹ đạo IFC

Theo ông Kevin, quá trình hình thành IFC đòi hỏi 3 điều kiện tiên quyết gồm niềm tin, minh bạch và năng lực điều tiết theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là những yếu tố nền tảng của ngành bảo hiểm nhân thọ hiện đại.

Ông Kevin Kwon, Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, chia sẻ về vai trò của bảo hiểm trong chiến lược xây dựng IFC của Việt Nam tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Anh - Việt 2025. Ảnh: Prudential.

Nghị quyết 68-NQ/TW năm 2025 về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành vào tháng 5 ghi nhận khu vực tư nhân là “động lực quan trọng nhất của nền kinh tế”, mở ra không gian mới cho các định chế tài chính, bao gồm bảo hiểm, tham gia mạnh mẽ hơn vào chiến lược quốc gia.

Việc 2 chính phủ cam kết hợp tác xây dựng IFC trong khuôn khổ quan hệ Việt Nam - Anh không chỉ dừng ở khung chính sách, là tín hiệu thúc đẩy môi trường pháp lý, quản trị và năng lực thị trường tiến gần hơn các chuẩn mực của London - một trung tâm tài chính hàng đầu thế giới.

Bảo hiểm - nguồn vốn dài hạn nuôi dưỡng tăng trưởng bền vững

Nếu lâu nay, bảo hiểm chỉ được nhìn nhận như “giải pháp an toàn tài chính cá nhân”, thì giờ đây, vai trò trong kinh tế vĩ mô của ngành ngày càng rõ ràng.

Ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, chia sẻ Chính phủ hiện xác định rõ vai trò của bảo hiểm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến năm 2030 có 18% người dân tham gia bảo hiểm nhân thọ và ngành bảo hiểm đóng góp 3-3,5% GDP.

Ông Ngô Trung Dũng cùng các chuyên gia thảo luận chủ đề “Bảo hiểm - động lực tăng trưởng kinh tế và chất xúc tác cho niềm tin người tiêu dùng” tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Anh - Việt 2025. Ảnh: Prudential.

“Năm 2024, các doanh nghiệp bảo hiểm đã tái đầu tư cho nền kinh tế tới 860.000 tỷ đồng và chi trả quyền lợi bảo hiểm đến 81.000 tỷ đồng . Đây là những con số minh chứng rõ ràng cho vai trò trụ cột của bảo hiểm trong ổn định kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tại Việt Nam, tổng nguồn vốn ngành bảo hiểm tái đầu tư nền kinh tế đạt 868.000 tỷ đồng trong năm 2025. Ông Kevin cho biết Prudential chiếm khoảng 20%, tương đương 183.000 tỷ đồng , tập trung vào hạ tầng, y tế, giáo dục và năng lượng xanh. Đây là dòng vốn “trầm”, đi chậm nhưng bền bỉ, giúp mở đường cho tăng trưởng dài hạn. Ông ví đây không phải “dòng vốn ngồi yên”, mà là huyết mạch cho những cấu phần cốt lõi của phát triển bền vững.

Tăng gấp đôi độ phủ bảo hiểm - cú huých 5% GDP

Trong khuôn khổ hội nghị, báo cáo “Beyond Coverage: The Social and Economic Impact of Insurance in ASEAN” do ông Steven Chan, Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Chính sách Tập đoàn Prudential, trình bày cũng chỉ ra: “Nếu độ phủ bảo hiểm phi nhân thọ tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam tăng 50% đến năm 2050, GDP bình quân đầu người có thể tăng 3,1%, tổng GDP tăng 2,6%. Bảo hiểm nhân thọ còn tác động mạnh mẽ hơn khi tăng tương ứng 5,1% và 4,4%”.

Ông Steven Chan, Giám đốc Quan hệ Chính phủ và Chính sách Tập đoàn Prudential, trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ông Steven nhận định: “Ngành bảo hiểm Việt Nam đang đứng trước thời điểm bản lề. Với những cải cách chính sách và bước tiến mới trên bản đồ thị trường tài chính - chứng khoán, Việt Nam có cơ hội bứt phá từ nền tảng độ phủ bảo hiểm còn khiêm tốn. Theo nghiên cứu, chỉ cần tăng 50% tỷ lệ tham gia bảo hiểm, Việt Nam có thể bổ sung khoảng 30 tỷ USD giá trị kinh tế vào năm 2050. Đây là thời điểm để biến tầm nhìn thành hành động, bao gồm đa dạng hóa danh mục đầu tư, phát triển hệ thống dữ liệu y tế liên thông, tăng cường hợp tác công - tư”.

Ở góc nhìn vĩ mô, bảo hiểm không chỉ “trả quyền lợi”, mà còn giảm chi phí rủi ro cho nền kinh tế, tạo điểm tựa cho doanh nghiệp và cá nhân mạnh dạn đầu tư, tiêu dùng, phát triển.

Tương lai IFC của Việt Nam, như nhiều quốc gia đã đi trước, sẽ không chỉ được dựng bởi các tòa nhà và giao dịch, mà bằng một hệ sinh thái tài chính tin cậy, minh bạch, bám rễ trong năng lực bảo vệ con người. Bảo hiểm nhân thọ, từ vị trí “người bảo vệ”, đang bước lên như “kiến tạo gia” của sự thịnh vượng dài hạn.