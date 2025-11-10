Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Fung-Wong giữ nguyên hướng và cường độ

  • Thứ hai, 10/11/2025 21:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dự báo đến 19h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Bão số 14 không thay đổi về hướng di chuyển và cường độ. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng cao đến 10 m, biển động dữ dội.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19h ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 118,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h.

Dự báo đến 19h ngày 11/11, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19h ngày 12/11, bão trên khu vực phía Tây Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần, sức gió cấp 0 giật cấp 13. Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Đến 19h ngày 13/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Đài Loan (Trung Quốc) và tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió dưới cấp 6. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ 20-25 km/h.

Do tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-8 m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0 m. Biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

