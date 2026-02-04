Báo chí Lào nhấn mạnh tầm quan trọng chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ giúp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa.

Bài viết trên báo Công an Lào. Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Ngay trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Lào ngày 5/2 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, truyền thông Lào ngày 4/2 đăng nhiều bài viết khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa lịch sử của chuyến thăm.

Các bài viết trên trang điện tử báo Pathetlao, ấn phẩm của Hãng Thông tấn quốc gia Lào, và trên trang điện tử báo Công an Lào, đều nhận định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này là minh chứng rõ nét về sự gắn bó sâu sắc, quan tâm đồng hành và gần gũi thân thiết của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam, đối với cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và các nhà lãnh đạo Lào, mối tình thủy chung, trong sáng giữa những người đồng chí, anh em đang cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới. Chuyến thăm sẽ giúp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và đối tác chiến lược Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái hơn nữa.

Đặc biệt, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm trong năm 2026 và cũng là chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Trong khi đây cũng là lần đón khách đầu tiên của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sau thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Chuyến thăm không chỉ có ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng to lớn, mà còn khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao và chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng cao nhất đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Điều đặc biệt, chuyến thăm diễn ra bối cảnh không khí phấn khởi khi hai nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng ở mỗi nước và sau chuyến thăm thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân tới Việt Nam từ ngày 26-27/1 vừa qua.

Việc các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi các chuyến thăm là chứng minh cho thấy sự kề vai sát cánh, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên con đường phát triển đất nước, cùng bảo vệ gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày càng gắn kết, hiệu quả và liên tục nâng cấp lên tầm cao mới.

Các bài viết cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh và phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam vẫn tiếp tục được vun đắp và phát triển tốt đẹp, đi vào chiều sâu, thực tế và hiệu quả ngày càng cao, mang lại lợi ích thực tế về cho nhân dân hai nước.

Vừa qua, Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng đã xác định đường lối, chính sách, phương hướng và quyết sách chiến lược quan trọng cho giai đoạn phát triển mới của mỗi nước, vì vậy chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào lần này chính là sự phản chiếu cho thấy sự sát cánh kề vai, gắn bó chiến lược và quyết tâm chính trị ở mức cao nhất của lãnh đạo hai nước trong việc cùng nhau hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đã xác định; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và sự phát triển của mỗi nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, bảo đảm quốc phòng-an ninh và mở rộng hội nhập quốc tế, hiện thực hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào, tiếp nối truyền thống tốt đẹp và nâng tầm ý nghĩa của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược.

Trong đó, quan hệ về chính trị là nòng cốt định hướng chiến lược chung của hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; hợp tác về quốc phòng-an ninh là một trong những trụ cột quan trọng giúp đảm bảo an ninh, ổn định và trật tự an toàn của xã hội ở mỗi nước; quyết tâm tạo sự thay đổi mạnh mẽ và bứt phá chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng, để nâng cấp lĩnh vực này trở thành trụ cột của kết nối chiến lược, phù hợp với vị thế và tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Ngoài ra, cả hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác về văn hóa, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, coi đó là nền tảng vững chắc lâu dài cho việc vun đắp mối quan hệ Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Các bài viết kết luận việc lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam gặp nhau nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn và thăm nhau đầu tiên sau mỗi kỳ Đại hội Đảng đã phản ánh sâu sắc và đầy đủ mức độ tin cậy chính trị và sự gắn kết chiến lược chặt chẽ của mối quan hệ đồng chí, anh em được hình thành từ Liên minh chiến đấu, được tôi luyện thông qua lịch sử và được kế thừa, giữ gìn bởi nhiều thế hệ lãnh đạo.

Việc lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên gặp gỡ và trao đổi, là cơ hội tốt để hai bên cùng nhau tổng kết và đánh giá kết quả hợp tác song phương, xác định phương hướng trong tương lai, chia sẻ tầm nhìn chiến lược và tăng cường phối hợp hoạch định chính sách phát triển của mỗi nước.

Điều này sẽ đặt nền móng vững chắc để quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả hơn, mang lợi ích cho người dân và hỗ trợ cho sự phát triển bền vững ở cả hai nước Lào và Việt Nam.