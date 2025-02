Báo chí cần góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội, các bộ, ban, ngành đoàn thể, cơ quan chủ quản báo chí, cùng nhiều nhà báo lão thành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, báo chí cần tiếp tục là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí không chỉ là công cụ truyền tải thông tin mà còn là nền tảng lan tỏa các giá trị cốt lõi của dân tộc, phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền về các sự kiện chính trị trọng đại như Đại hội XIV của Đảng, kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, củng cố niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân.

Báo chí cũng cần tập trung vào các nội dung tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, xây dựng và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Báo chí đối ngoại cần đẩy mạnh tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, đối ngoại của Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cơ quan báo chí cần phát triển các ấn phẩm, kênh thông tin bằng nhiều ngôn ngữ để tiếp cận hiệu quả với bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường hợp tác với các cơ quan truyền thông quốc tế để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc về Việt Nam. Bên cạnh đó, báo chí cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà báo, xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng và trình độ chuyên môn cao.

"Chất lượng đào tạo báo chí phải đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà còn phải sâu sắc về lý luận chính trị, am hiểu thực tiễn đời sống xã hội. Việc tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ nhà báo, đặc biệt là các phóng viên trẻ, được coi là nhiệm vụ trọng tâm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác tuyên truyền trong tình hình mới", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí đề nghị báo chí tích cực tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, khai thác tối đa lợi thế của công nghệ hiện đại để lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cần phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng số, tận dụng mạng xã hội như một kênh truyền thông hiệu quả để tiếp cận nhanh chóng, kịp thời với mọi đối tượng độc giả, đặc biệt là giới trẻ.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện để mỗi tác phẩm báo chí không chỉ là một sản phẩm thông tin mà còn là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trích dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ trao Giải Búa Liềm vàng lần thứ 9 vừa qua: "Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là diễn đàn của nhân dân mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước". Đồng chí nhấn mạnh, đây là kim chỉ nam để báo chí cách mạng Việt Nam không ngừng đổi mới, sáng tạo, phản ánh chân thực đời sống xã hội và trở thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, phát biểu chào mừng Hội nghị, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết, năm 2024 là một năm có nhiều dấu ấn đối với Báo Nhân Dân, khi bên cạnh hoạt động chuyên môn, Báo còn tổ chức 28 sự kiện khác nhau, đồng thời vinh dự đoạt hai giải báo chí quốc tế cùng nhiều giải thưởng quan trọng tại các giải báo chí trong nước.

Đồng chí nêu rõ, trong năm vừa qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã đề nghị các cơ quan báo chí, các cấp Hội có những hoạt động thiết thực để kỷ niệm các sự kiện lớn của đất nước, cũng như dấu mốc rất quan trọng của những người làm báo là 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

“Chúng tôi đã chính thức vận động từ cuối năm 2023 dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương khi đó, bây giờ là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, mong các đồng chí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thi đua để chúng ta có một năm bản lề rất quan trọng trước khi bước vào Đại hội XIV của Đảng, bước vào kỷ nguyên mới”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị.

Báo cáo công tác báo chí Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Tống Văn Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cho biết, các cơ quan báo chí, chương trình truyền hình tập trung phản ánh không khí đón Xuân mới Ất Tỵ 2025 gắn với kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, thành tựu 40 năm đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; niềm tin, khát vọng, ý chí và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vị thế, uy tín của đất nước.

Các bài viết, chương trình, ấn phẩm Xuân thể hiện không khí vui tươi, lạc quan, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những chủ trương, quyết sách đột phá mang tính cách mạng của Đảng, Nhà nước; khơi dậy tinh thần độc lập, tâm thế tự tin, tự lực, tự cường và tự hào dân tộc, quyết tâm, nỗ lực thực hiện thành công những mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra hướng đến kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc biệt, Xuân Ất Tỵ 2025 không chỉ là mùa xuân khởi đầu của một năm mới mà còn mở ra một kỷ nguyên mới, một hành trình mới với khát vọng vươn mình của dân tộc. Từ kết quả của đất nước trong năm 2024, các cơ quan báo chí có nhiều bài viết về chủ đề Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; khẳng định niềm tin, sự tự hào, kỳ vọng về một năm mới Ất Tỵ 2025 với khí thế mới, nỗ lực mới, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng – Đại hội đánh dấu thời điểm bắt đầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh đó, có nhiều bài viết, chương trình sâu sắc, xúc động, gợi nhắc lại những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành di sản rất quý báu, là nền tảng và điểm tựa vững chắc để dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Nhiều cơ quan báo chí có bài viết về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong toàn hệ thống chính trị, gắn với việc tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; nhấn mạnh trong bối cảnh yêu cầu đổi mới và phát triển đất nước, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đang trở thành nhiệm vụ cấp thiết, được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đây là một cuộc cách mạng toàn diện nhằm xây dựng hệ thống chính trị “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả”, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, cần sự vào cuộc với quyết tâm cao độ, quyết liệt và đồng bộ với mục tiêu cao nhất là tinh gọn để phục vụ hiệu quả sự phát triển đất nước.

Cũng theo đồng chí Tống Văn Thanh, kinh tế Việt Nam “vững bước vào kỷ nguyên mới”, “bước vào kỷ nguyên vươn mình”… là những chủ đề, từ khóa chủ đạo được nhiều cơ quan báo chí, đặc biệt là khối báo chí về lĩnh vực kinh tế tập trung khai thác nổi bật trong các số báo Tết Ất Tỵ 2025. Nhiều chương trình, ấn phẩm Xuân đề cập, phân tích về yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với phát triển xanh, tăng trưởng bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ của Việt Nam hiện nay; khẳng định đây là xu hướng tất yếu, không thể đảo ngược và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đang trở thành yếu tố then chốt, quyết định sự tồn tại, cạnh tranh và phát triển của doanh nghiệp Việt.

Chia sẻ tại hội nghị, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương nêu rõ, năm 2024 đánh dấu nhiều dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, nổi bật là cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cùng việc triển khai các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế.

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57 với mục tiêu đột phá trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là những dấu mốc đặc biệt, mở ra kỷ nguyên mới với những động lực mạnh mẽ để đất nước bứt phá.

Trong bối cảnh đó, các cơ quan báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần quan trọng vào việc tạo dựng sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. Báo chí không chỉ là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, mà còn là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Năm 2024 cũng là năm ghi dấu sự nỗ lực của nhiều cơ quan báo chí trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trong quá trình thực hiện quy hoạch báo chí, cả nước đã giảm 58 cơ quan báo và khoảng 115 tạp chí. Nhiều cơ quan báo chí đã chuyển đổi cơ quan chủ quản, một số sáp nhập hoặc chấm dứt hoạt động. Thực hiện Nghị quyết số 18, dự kiến sẽ tiếp tục giảm thêm 51 cơ quan báo chí trên toàn quốc. Việc sắp xếp này thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm vai trò định hướng dư luận của các cơ quan báo chí.

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để khẩn trương trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan báo chí sau sắp xếp, bảo đảm các cơ quan này nhanh chóng ổn định và phát huy hiệu quả.

Nhấn mạnh trong năm 2025, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đối diện với nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt là sự cạnh tranh gay gắt với các nền tảng truyền thông xuyên biên giới, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương đề nghị các cơ quan báo chí cần không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại trong lĩnh vực báo chí, từ kinh tế báo chí đến chuyển đổi số. Báo chí cần giữ vững vai trò là kênh thông tin chính thống, định hướng dư luận, phản ánh trung thực đời sống xã hội, đồng thời lan tỏa những giá trị tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

