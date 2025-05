Bảo Anh vướng tranh luận

Bảo Anh trở lại show Em xinh "say hi" sau khi từng bỏ dở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Quyết định này khiến nữ ca sĩ nhận ý kiến trái chiều.

Ngày 2/5, nhà sản xuất Em xinh "say hi" công bố những nghệ sĩ tham gia chương trình, gồm Bảo Anh, Bích Phương, Phương Ly, Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Miu Lê, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Ngô Lan Hương... Danh sách này không quá gây bất ngờ khi phần lớn đều là những cái tên đã được khán giả dự đoán từ trước.

Trong dàn thí sinh, sự xuất hiện của Bảo Anh gây bàn luận. Lý do là bởi Bảo Anh từng góp mặt trong mùa đầu tiên của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng nhưng xin rút lui giữa chừng. Hiện tại, cô tham gia Em xinh "say hi" - chương trình được xem là "đối thủ" của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Trên mạng xã hội, không ít khán giả cảm thấy khó hiểu trước quyết định của Bảo Anh. "Bảo Anh tham gia Chị đẹp rồi bỏ ngang, giờ lại đến Em xinh", "Bảo Anh đừng bỏ show giữa chừng nữa nhé", "Chị đẹp, em xinh Bảo Anh?", "Đã nghe đồn có Bảo Anh rồi nhưng vẫn thấy khó hiểu"... là một số bình luận từ dân mạng.

Bảo Anh tại concert Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Ngược lại, vẫn có khán giả bảo vệ Bảo Anh, cho rằng thời điểm đó nữ ca sĩ rời Chị đẹp với lý do sức khỏe: "Lúc đó Bảo Anh có vấn đề sức khỏe, cũng không làm gì cả năm nay rồi. Giờ trở lại Em xinh thì bình thường", "Chuyện một người tham gia nhiều show khác nhau là vô cùng bình thường ở Hàn, Trung".

Trước những ý kiến trái chiều, Bảo Anh chia sẻ trong một đoạn nói chuyện với fan rằng cô thấy bản thân nợ khán giả một lần xuất hiện trọn vẹn. Sau tất cả, với nữ ca sĩ, sân khấu vẫn là tình yêu và khán giả là ngôi nhà thứ hai.

"Có nhiều điều chẳng thể nói trần trụi ra nhưng hành trình này ít nhất, những người yêu quý Bảo Anh sẽ thấy một Bảo Anh tươi vui và cống hiến cho âm nhạc, mở lòng hơn và chào đón những điều tốt đẹp xứng đáng với mình", nữ ca sĩ chia sẻ.

Khi tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa một, Bảo Anh cũng thừa nhận gặp khó khăn về tinh thần và hy vọng chương trình sẽ giúp mình lấy lại cảm hứng trong công việc. Thời gian trước đó, Bảo Anh gần như vắng bóng trên các sân khấu âm nhạc vì áp lực công việc và mong muốn tạm dừng để cân bằng cuộc sống.

Trong tập 5 phát sóng tối 25/11/2023, nữ ca sĩ xuất hiện tại phòng hội ngộ để nói lời chia tay với 29 thí sinh còn lại. Cô cho biết vì vấn đề sức khỏe và lý do cá nhân nên bản thân không thể tiếp tục hành trình.