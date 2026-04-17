Bánh giò khay Thọ Phát chinh phục thực khách tại siêu thị

Đổi mới một món ăn đã gắn liền ký ức người Việt suốt hàng chục năm chưa bao giờ là bài toán dễ dàng.

Khi Thọ Phát quyết định “cởi bỏ” lớp lá chuối quen thuộc để thay bằng khay nhựa hiện đại cho chiếc bánh giò trứ danh, không ít người tiêu dùng đã tỏ ra hoài nghi. Thế nhưng, không khí nhộn nhịp tại các điểm dùng thử cuối tuần ở Go! và Mega Market lại chứng minh một điều hoàn toàn khác.

Sự tò mò xen lẫn chút e dè ban đầu

Ghi nhận thực tế tại khu vực quầy thực phẩm chín của Go! và Mega Market vào khung giờ cao điểm cuối tuần, gian hàng dùng thử bánh giò khay Thọ Phát thu hút lượng lớn khách hàng. Sự chú ý đổ dồn vào những khay nhựa chứa chiếc bánh giò thơm ngon, đang bốc khói nghi ngút sau khi được hấp nóng.

Bánh giò khay Thọ Phát thu hút đông đảo khách hàng trải nghiệm.

“Lúc mới nhìn thấy khay bánh trên kệ tủ mát, tôi cứ ngần ngại mãi. Bánh giò từ xưa đến nay toàn gói lá chuối, giờ để trong khay nhựa, hấp lên có an toàn không? Vị bánh có bị ‘công nghiệp’ quá không?", bà Lan (52 tuổi, nội trợ) chia sẻ tâm lý chung của rất nhiều khách hàng khi lần đầu tiếp cận sản phẩm.

Nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra tò mò không kém. Tuấn Kiệt (24 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết: “Mình ghiền bánh giò lắm, nhưng dạo này thấy bao bì đổi sang khay nhựa nên cũng chưa dám mua thử vì sợ nhân bên trong không được như xưa, lại lo bao bì mới sẽ làm mất cái ‘hồn’ của món ăn”.

Đội ngũ Thọ Phát tại các điểm dùng thử giúp người dùng xóa tan nỗi lo về khay nhựa.

Những nghi ngại đó là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, mọi thắc mắc nhanh chóng được đội ngũ nhân viên giải đáp tường tận. Khay đựng bánh sử dụng chất liệu nhựa BPA Free an toàn tuyệt đối khi tiếp xúc với thực phẩm, hoàn toàn chịu được nhiệt độ cao khi hấp cách thủy, cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi được tận mắt thấy những khay bánh được lấy ra từ nồi hấp nóng hổi, hình dáng nguyên vẹn, hương thơm thanh tao lan tỏa, sự e dè của đám đông bắt đầu nhường chỗ cho niềm háo hức.

Khoảnh khắc chinh phục vị giác và điểm cộng từ sự tiện ích

Thước đo chân thực nhất của một món ăn chính là trải nghiệm vị giác và bánh giò khay Thọ Phát đã chứng minh sức hút ngay trong khoảnh khắc khách hàng thưởng thức miếng đầu tiên.

“Vị ngon, bột mềm mịn, nhân thịt nhiều, ăn rất đậm đà, lại có thêm quả trứng cút bùi bùi đúng chuẩn vị bánh giò Thọ Phát mấy chục năm nay tôi vẫn mua”, bà Lan nhận xét sau khi dùng thử. Sự “gật gù” tâm đắc của vị khách này cũng là phản ứng chung của phần lớn người dùng có mặt tại các điểm bán hàng. Lượng nhân thịt được nâng cấp đầy đặn hơn, kết hợp trứng cút tròn trịa đã thực sự làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất.

Bánh vẫn giữ được hương vị truyền thống vốn có nhưng trải nghiệm sử dụng lại tiện lợi hơn nhiều.

Thế nhưng, “vũ khí bí mật” khiến khách hàng, đặc biệt là giới trẻ và dân văn phòng, lập tức “chốt đơn” nằm ở trải nghiệm tiện ích chưa từng có. Bạn hãy nhớ lại cảm giác lóng ngóng gỡ từng lớp lá trước đây, với bánh giò khay, mọi thao tác và trải nghiệm để có thể tận hưởng một chiếc bánh giò thơm ngon trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

“Mỗi khay bánh đều được hãng tinh tế đính kèm một chiếc muỗng nhựa. Mình chỉ cần hấp chín, xé màng bọc rồi cầm khay xúc ăn rất vệ sinh, sạch sẽ. Ăn xong mình bỏ vỏ khay đi là xong, tay không dính một giọt dầu mỡ nào”, Tuấn Kiệt phân tích trải nghiệm “không tì vết” của bản thân.

Hình dáng khay chắc chắn giúp bánh không bị nát trong quá trình di chuyển, phù hợp để các mẹ bỏ vào balo cho con mang tới trường, hay dân văn phòng đặt về ăn xế ngay tại bàn làm việc mà không lo mất vệ sinh, bẩn tay.

Từ sự hoài nghi ban đầu, hàng nghìn chiếc bánh giò khay Thọ Phát đã nhanh chóng được đưa vào giỏ hàng của người tiêu dùng tại các siêu thị lớn. Cú chuyển đổi từ lớp lá truyền thống sang sự tiện lợi bằng khay không chỉ là bước tiến về an toàn vệ sinh thực phẩm, mà còn là lời giải lý tưởng cho bài toán “Làm sao để thưởng thức món ăn truyền thống một cách hiện đại, thanh lịch và tiện lợi nhất?”.