Bóng đá Hà Lan đang chứng kiến một trong những cuộc đua vô địch khó lường nhất châu Âu mùa giải năm nay.

Kết quả gây ngỡ ngàng ở giải Hà Lan.

Sau 13 vòng đấu ở Eredivisie 2026/27, khoảng cách giữa bảy đội dẫn đầu chỉ là 6 điểm, trong đó mỗi vị trí liên tiếp hơn kém nhau đúng 1 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu xuất hiện cục diện đặc biệt như vậy.

PSV hiện chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, nhưng vị trí số một của họ không hề chắc chắn. Ajax bám sát phía sau với 28 điểm, trong khi Twente đứng thứ ba với 27 điểm. AZ Alkmaar có 26 điểm, còn Feyenoord xếp thứ năm với 25 điểm.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa những ông lớn truyền thống. Heerenveen trở thành hiện tượng của giải đấu khi vươn lên vị trí thứ sáu với 24 điểm. Đội bóng này trải qua chuỗi năm chiến thắng liên tiếp, tạo nên màn bứt phá ấn tượng trên bảng xếp hạng. Sittard cũng không đứng ngoài cuộc khi sở hữu 23 điểm, chỉ kém đội đầu bảng PSV đúng 6 điểm.

Sự khó lường của Eredivisie còn thể hiện qua phong độ thất thường của các ứng viên vô địch. Feyenoord là ví dụ điển hình. Sau khi liên tục cạnh tranh ở nhóm đầu, đội bóng này bất ngờ nhận hai thất bại liên tiếp. Họ thua Heerenveen 3-5 trước khi tiếp tục gục ngã 2-3 trước Excelsior.

Những kết quả bất ngờ khiến trật tự trên bảng xếp hạng liên tục biến động. Chỉ cần một vòng đấu không như ý, bất kỳ đội bóng nào trong nhóm dẫn đầu cũng có thể đánh mất vị trí và tạo cơ hội cho đối thủ vượt lên.

Ở chiều ngược lại, Willem II trải qua mùa giải thảm họa. Sau 13 trận, đội bóng này chưa biết đến chiến thắng, mới giành được 3 điểm và đứng cuối bảng. Hiệu số bàn thắng bại -30 cho thấy những vấn đề nghiêm trọng cả trong tấn công lẫn phòng ngự.