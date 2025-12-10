Bảng tổng sắp SEA Games 33 ngày 10/12: Việt Nam có huy chương thứ hai

Ngày tranh tài chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam tham gia một số môn như Ju-jitsu, Taekwondo, bơi,...

Jujitsu mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam. Cặp võ sĩ Phùng Thị Hồng Ngọc - Nguyễn Ngọc Bích mở hàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam với tấm huy chương đồng ở nội dung Duo Show nữ.

Sau đó, Trần Hữu Tuấn và Tơ Đăng Minh mang về tấm huy chương đồng thứ hai cho đoàn Việt Nam sau khi cán đích ở vị trí thứ ba nội dung Duo Show nam môn Jujitsu.

Phùng Thị Hồng Ngọc và Nguyễn Ngọc Bích trong phần tranh tài sáng 10/12.

Đáng chú ý, Watcharakul Limjittrakorn giành tấm huy chương vàng đầu tiên ở SEA Games 33 cho Đoàn thể thao chủ nhà Thái Lan ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ Taekwondo.

Ngay sau đó, Thái Lan tiếp gặt hái thêm 2 tấm huy chương vàng ở nội dung đổ đèo nam lẫn nữ môn xe đạp. Nhờ thời thế địa hình quen thuộc, chủ nhà không có đối thủ ở nội dung này.

Trong sáng 10/12, các VĐV thuộc môn bơi lội, như Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn bước vào vòng loại 200 mét hỗn hợp nam. Trong khi đó, Võ Thị Mỹ Tiên cũng tham dự vòng loại 200 mét bướm nữ. Các nội dung chung kết dự kiến diễn ra từ 18h cùng ngày.

Cùng ngày, môn taekwondo cũng khởi tranh với nội dung quyền biểu diễn. Các môn bóng chày, bóng rổ 3x3, boxing, đua thuyền Kayak và Canoe cũng tranh tài. Kỳ vọng giành HCV tại SEA Games 33 của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10/12 nằm ở môn Ju-jitsu, với sự có mặt của Đào Hồng Sơn.