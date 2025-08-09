Bằng Thạc sĩ CNTT: Lợi thế cạnh tranh hay khoản đầu tư cần cân nhắc?

Chi phí, thời gian bỏ ra và tính thực tiễn của tấm bằng thạc sĩ trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thực sự xứng đáng trong thời đại AI bùng nổ?

Theo báo cáo của Lightcast năm 2024, những người sở hữu bằng thạc sĩ khoa học máy tính có mức lương trung bình lên đến 135.033 USD mỗi năm, cao hơn so với mức 120.702 USD của người chỉ có bằng cử nhân. Báo cáo của nền tảng tìm kiếm việc làm trực tuyến Zippia cũng ghi nhận mức thu nhập trung bình của người có bằng thạc sĩ trong lĩnh vực này cao hơn khoảng 5-8% so với người chỉ có bằng cử nhân ( 106.479 USD /năm so với 98.740 USD /năm).

Mức lương trung bình của người sở hữu bằng thạc sĩ CNTT lên đến 135.033 USD mỗi năm. Nguồn: Lightcast.

Trong khi đó, công ty chuyên về phần mềm và dữ liệu về tiền lương Payscale.com cho biết mức lương trung bình của chuyên gia nghiên cứu máy tính có bằng thạc sĩ đạt khoảng 113.000 USD /năm, cao hơn đáng kể so với mức 72.000 USD của người chỉ có bằng cử nhân. Và đối với kỹ sư phần mềm, trong khi người có bằng cử nhân đạt mức lương 88.000 USD , thì người có bằng thạc sĩ đạt tới 116.000 USD /năm.

Không chỉ dừng lại ở thu nhập, tấm bằng thạc sĩ còn mở ra cánh cửa tiếp cận các vị trí quản lý cấp cao và đóng vai trò quan trọng trong các dự án công nghệ chiến lược. Theo Western Governors University, nhà tuyển dụng trong ngành công nghệ thường ưu tiên ứng viên có bằng thạc sĩ cho các vị trí trưởng nhóm kỹ thuật, quản lý dự án hoặc các vai trò lãnh đạo như Giám đốc Công nghệ (CTO), nhờ vào kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và năng lực lãnh đạo đội ngũ. Tạp chí Fortune nhận định, bằng thạc sĩ còn giúp kỹ sư công nghệ chuyển mình sang các lĩnh vực mới như phân tích dữ liệu, quản trị an ninh mạng, tư vấn chiến lược công nghệ.

Tuy vậy, theo học thạc sĩ công nghệ thông tin cũng đặt ra nhiều thách thức. Chi phí cho một chương trình chất lượng tại Việt Nam thường lên đến hàng trăm triệu đồng với thời gian học kéo dài từ 1,5 đến 2 năm. Với người đang đi làm, việc vừa học vừa làm có thể gây áp lực lớn. Thêm vào đó, nhiều người vẫn e ngại việc các chương trình đào tạo thạc sĩ nặng lý thuyết, thiếu tính thực tiễn, khiến người học khó áp dụng ngay vào công việc, đặc biệt trong ngành công nghệ luôn biến đổi nhanh.

Đó là lý do việc lựa chọn đúng chương trình đào tạo có vai trò then chốt. Một chương trình thạc sĩ hiệu quả không chỉ đảm bảo nền tảng kiến thức vững chắc mà còn giúp người học ứng dụng trực tiếp vào công việc. Đặc biệt, việc tìm kiếm một cơ hội học tập với chi phí hợp lý, đi kèm hỗ trợ tài chính cũng là yếu tố được nhiều người cân nhắc.

Nhằm hỗ trợ người học tiếp cận chương trình chất lượng cao với chi phí hợp lý, chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Phần mềm định hướng chuyên sâu AI (MSE AI) của trường Đại học FPT đang triển khai học bổng "Thủ lĩnh AI" với giá trị lên đến 42 triệu đồng dành cho các ứng viên đăng ký theo học. Học bổng áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ. Đặc biệt, ứng viên chỉ cần đăng ký và tham gia phỏng vấn học bổng trực tiếp, không cần thi đánh giá.

Chương trình MSE AI được thiết kế nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, có nền tảng kỹ thuật phần mềm vững chắc với kiến thức chuyên sâu AI như Machine Learning, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), Big Data, AI trong DevOps/MLOps/DataOps.

Theo TS Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo Viện Quản trị & Công nghệ FSB - đơn vị đào tạo các chương trình sau Đại học thuộc Trường Đại học FPT, MSE AI được phát triển với mục tiêu đào tạo những chuyên gia công nghệ thông tin không chỉ hiểu sâu về kỹ thuật mà còn sẵn sàng dẫn dắt các dự án AI thực tế trong doanh nghiệp. Do đó, bên cạnh các môn học chuyên sâu về AI, MSE AI còn đào tạo hai môn học Quản trị dự án phần mềm nâng cao, Quản trị và phát triển nhóm hiệu suất cao. Các môn học này sẽ giúp trang bị kỹ năng cần thiết để học viên sẵn sàng đảm nhận vai trò quản trị dự án, quản lý và dẫn dắt đội nhóm công nghệ.

Anh Hoàng Tuấn Đạt, học viên chương trình cho biết: "Nhờ vận dụng được những kiến thức từ việc học thạc sĩ, tôi đã được phụ trách nhiều dự án quan trọng hơn, đặc biệt là các dự án liên quan đến AI và dữ liệu lớn. Tôi cũng được quản lý một mảng công việc hoàn toàn mới liên quan đến phát triển các sản phẩm về AI Driven cho doanh nghiệp lớn. Điều này không chỉ mang đến cơ hội phát triển trong công việc mà còn mở ra nhiều hướng phát triển nghề nghiệp mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới”.

Học bổng “Thủ lĩnh AI” xét tuyển trước mỗi kỳ khai giảng MSE AI vào tháng 9 và tháng 11. Độc giả quan tâm đăng ký tại đây hoặc liên hệ hotline 0904595577 để biết thêm thông tin chi tiết.