S P Setia và hành trình thổi hồn vào những 'biểu tượng sống'

Giữa thế giới bất động sản luôn sôi động, có một câu hỏi tưởng đơn giản nhưng ít được hỏi đến tận cùng: Sau 10, 20 hay 50 năm, nơi này còn tạo ra giá trị sống nào cho con người?

Hơn nửa thế kỷ đi qua nhiều châu lục, S P Setia không chạy theo cuộc đua ngắn hạn mà bền bỉ tạo nên "biểu tượng sống". Đó là khi giá trị được cảm nhận bằng sự an tâm mỗi khi trở về. Đại diện thương hiệu nhận định S P Setia không chỉ hỏi "xây gì" hay "bán cho ai", mà đi xa hơn bằng những câu hỏi: "Con người sẽ sống thế nào trong không gian này?" và "Khi đô thị trưởng thành, nơi đây đóng góp gì cho cộng đồng?".

"Biểu tượng sống" bắt đầu từ những điều đời thường

Hành trình của S P Setia tại Việt Nam khởi đầu bằng những mầm xanh hướng về tương lai. Ecolakes Mỹ Phước là "nhịp thở xanh" đầu tiên, tiếp đến là EcoXuân - khu đô thị sinh thái gần gũi với nhịp sống sôi động trên trục quốc lộ 13.

Nằm giữa EcoXuân, Setia Edenia thừa hưởng trọn vẹn thảm thực vật bản địa được chăm sóc suốt hai thập kỷ. Đó là những tán cây đủ lớn để làm dịu nắng, lọc bụi, giảm tiếng ồn, tạo lớp không khí trong lành bao bọc cuộc sống thường nhật.

Ở Setia Edenia, tổ ấm được đặt vào giữa mảng xanh, hạ tầng và nhịp sống đời thường.

Cùng với mảng xanh, hệ thống hạ tầng quanh Setia Edenia cũng đang tăng tốc, bao gồm: Quốc lộ 13 mở rộng, vành đai 3-4 hình thành, ga metro tương lai chỉ cách vài bước chân. Giải thưởng "Best connectivity condo development" tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2025 là sự ghi nhận rằng Setia Edenia được đặt đúng chỗ, với những kết nối cho cuộc sống bền vững.

Theo ông Sherman Kam, Tổng giám đốc S P Setia Việt Nam, "biểu tượng sống" và "đúng giá trị" không phải là tòa tháp dễ nhận diện từ xa, mà là sự thân thuộc khi trở về nhà mỗi ngày.

Biểu tượng sống của S P Setia là sự thân thuộc khi trở về nhà mỗi ngày.

Ông chia sẻ có ba lớp giá trị đan xen để tạo nên điều đó. Lớp đầu tiên là quy hoạch và kiến trúc. Trong đó, lối đi bộ được xây dựng an toàn, luồng gió được tính toán để căn nhà luôn "biết thở", khoảng xanh đủ rộng để ông bà, cha mẹ và con cháu hàn huyên. Trường học, công viên và cửa hàng được đặt cạnh nhau cho nhịp sống diễn ra nhịp nhàng.

"Lớp thứ hai là trải nghiệm sống mỗi ngày. Khi bước qua cổng, bạn có thể cảm thấy dễ chịu, yên tĩnh và mọi thứ vận hành tử tế. Là việc bạn có dám để con mình tự đạp xe trong khuôn viên, có lo lắng mỗi khi trời tối, có thấy mình được tôn trọng qua những dịch vụ như: Bảo vệ, vệ sinh, chăm sóc cảnh quan hay không?", ông Sherman cho biết.

Cư dân tại S P Setia được trải nghiệm nhiều tiện ích của dự án.

Ông Sherman đánh giá lớp thứ ba cũng là lớp khó hình thành nhất - cộng đồng. Theo thời gian, nếu một nơi đủ tốt, những người có cùng cách sống và thói quen gìn giữ môi trường chung sẽ dần hội tụ. Tổng giám đốc S P Setia Việt Nam nhấn mạnh: "Khi một khu đô thị góp phần vào diện mạo xanh, sạch và an ninh cho khu vực, đó không chỉ là nơi để ở, mà trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của thành phố".

Đo thành công bằng những điều không thể gắn vào bảng giá

Đại diện thương hiệu nhận định Setia Edenia được phát triển theo chuẩn mực quốc tế, nhưng không đặt mình trên một "bệ cao" giáo điều hay xa cách. Ông Sherman chia sẻ tập đoàn gọi cách định vị này là "cao cấp về giá trị, nhưng trong tầm giá mà những người sống có tính toán, có kỷ luật tài chính vẫn có thể chạm tới".

Ông Sherman Kam khẳng định Setia Edenia phát triển theo chuẩn mực quốc tế.

Thay vì đẩy chi phí vào những thứ đắt đỏ nhằm gây ấn tượng ban đầu, nguồn lực được dành cho thứ cư dân cảm nhận từng ngày. Đó là quy hoạch mạch lạc, mảng xanh rộng rãi, xử lý âm học cho không gian sống yên tĩnh, vận hành để căn nhà luôn được chăm sóc như mới. Về lâu dài, sự đầu tư thể hiện ở chỗ ít lỗi bàn giao, chi phí bảo trì hợp lý và giá trị ngôi nhà bền bỉ hơn.

Ở thị trường Việt, thành công thường gắn với "cháy hàng" hay doanh số khủng. Nhưng với S P Setia, thước đo nằm ở con số khác. Đó là bao nhiêu gia đình chọn sống lâu dài, tốc độ lấp đầy sau bàn giao, số hoạt động cộng đồng được duy trì hay mức độ hài lòng của cư dân theo thời gian.

Những thước đo ấy là điều ông Sherman đặc biệt quan tâm khi nói về Setia Edenia. Bởi với ông, một đô thị chỉ thật sự đứng vững khi cư dân muốn ở lại và sẵn sàng gắn bó qua nhiều thế hệ.

Ở Setia Edenia, thước đo giàu có không phải số món đồ có thể khoe, mà là chất lượng của ngày bình yên bên gia đình. Ảnh phối cảnh dự án.

Sự bền bỉ với triết lý đúng giá trị khiến S P Setia trở thành "thương hiệu của sự ổn định". Với không ít người, cảm giác khi bước vào dự án của S P Setia rất riêng biệt: Vẫn là cây và đường dạo bộ nhưng không gian được tính toán đủ gần để tận hưởng, đủ xa để tương lai còn dư chỗ lớn lên. Niềm tin ấy đến từ những gì họ nhìn thấy, chạm vào và sống cùng qua năm tháng.