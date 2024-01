Băng giá bao phủ đỉnh Phja Oắc ở Cao Bằng

Chiều 22/1, do nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, băng giá đã xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng).

Thông tin với VTC News, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn, cho biết từ 16h ngày 22/1, nhiệt độ giảm mạnh xuống dưới 0 độ C, có mưa nhỏ và gió nên đã xuất hiện hiện tượng băng giá đông kết trên các cành cây tại đỉnh Mẫu Sơn.

"Hiện trên đỉnh Mẫu Sơn vẫn có mưa nhỏ và gió, trong đêm nay và ngày mai băng giá có thể dày lên và khả năng xuất hiện mưa tuyết", ông Sơn cho biết thêm.

Còn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang trải qua đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay với nhiệt độ thấp nhất dưới 0 độ C. Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 22/1, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, càng về chiều tối, thời tiết càng rét buốt.

Nhiều vùng núi cao bắt đầu xuất hiện băng giá từ chiều 22/1 và có thể dày lên trong những ngày tới khi rét đậm tăng cường. Nguồn: Truyền hình An ninh Cao Bằng.

Đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chìm trong rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, vùng núi Bắc Bộ 2-5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 9-11 độ C.

Cũng trong chiều nay, trên đỉnh núi Phja Oắc cao 1.931 m so với mực nước biển ở Cao Bằng cũng xuất hiện băng giá. Hiện băng giá bao phủ các cành cây, ngọn cỏ ở đây.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát đi bản tin cảnh báo rét đậm rét hại ở Bắc Bộ, Trung Bộ và dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ ngày 22/1 đến 31/1.

Theo đó, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ ngày 22/1, Bắc Bộ trời rét hại; từ đêm 22/1, Bắc Trung Bộ trời rét hại.

Dự báo đợt rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 25/1; ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 7-10 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 9-11 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo rét hại có khả năng ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân; rét hại kèm theo mưa có khả năng ảnh hưởng tới các hoạt động tham quan, du lịch, an toàn của các phương tiện tham gia giao thông.

Rét hại cũng có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm; ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.