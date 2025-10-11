Bảng đấu khó đoán nhất vòng loại World Cup 2026

Bảng A vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu chứng kiến 3 đội tuyển Đức, Bắc Ireland và Slovakia đang bằng điểm nhau.

Tuyển Đức đang dẫn đầu bảng A. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 11/10, Đức đánh bại Luxembourg 4-0, trong khi Bắc Ireland có thắng lợi 2-0 trước Slovakia. Kết quả khiến cả Đức, Bắc Ireland và Slovakia có cùng 6 điểm, nhưng Đức dẫn đầu bảng đấu nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt nhất.

Loạt trận vừa qua cho thấy bảng A có cục diện khó đoán nhất ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Với dàn hảo thủ đang là trụ cột ở các CLB lớn, Đức vẫn là ứng viên nặng ký cho tấm vé trực tiếp đến World Cup 2026.

Nếu Đức tiếp tục thi đấu ổn định, họ nhiều khả năng giữ vững ngôi đầu đến hết vòng loại và giành vé trực tiếp. Tuy nhiên, màn trình diễn của tuyển Đức chưa thuyết phục. Ở trận mở màn chiến dịch vòng loại, thầy trò HLV Julian Nagelsmann thua 0-2 trước Slovakia trên sân khách. Do đó, người hâm mộ "Die Mannschaft" chưa thể an tâm.

Khả năng Bắc Ireland và Slovakia sẽ cạnh tranh cho vị trí thứ hai để giành suất play-off. Đây được đánh giá là màn so tài mang tính sống còn, khi cả hai đội không được phép đánh rơi điểm trước đối thủ bị đánh giá thấp nhất bảng là Luxembourg.

Bảng A đang bước vào giai đoạn đầy khó lường và kịch tính. Ở đó, chỉ một trận hòa cũng có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện bảng đấu.

Cục diện bảng A.

