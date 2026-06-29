Bán trái vải qua nước ngoài, Việt Nam thu về hơn 16 triệu USD

Chỉ trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu vải của Việt Nam thu về hơn 16 triệu USD, trong đó Trung Quốc vẫn là thị trường thu mua lớn nhất.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu vải của Việt Nam vượt 16 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: Việt Linh.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu vải của Việt Nam vượt 16 triệu USD , tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất khi đạt hơn 8 triệu USD , tăng 29,5% và chiếm hơn một nửa kim ngạch.

Dù vậy, tỷ trọng vải xuất khẩu sang Trung Quốc đã giảm từ 55,57% xuống còn 50,35%, cho thấy vải Việt Nam đang từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường khác.

Theo đó, Mỹ đứng ngay sau khi chi 1,26 triệu USD mua vải, tăng gần 125% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần của thị trường này cũng tăng từ 5% lên gần 8%.

Tại châu Âu, xuất khẩu vải được ghi nhận tăng mạnh ở cả 3 thị trường chính, dẫn đầu là Pháp với 845.000 USD (+81,8%), tiếp đến là Hà Lan 725.000 USD (+290%) và Anh 717.000 USD (+176%).

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VINAFRUIT), cho biết xuất khẩu vải đi các nước tăng mạnh do nhiều yếu tố. Ngoài lợi thế về thuế quan từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), nhiều vùng trồng đã đạt tiêu chuẩn GlobalGAP, qua đó đáp ứng yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc của các thị trường khó tính.

Các lô vải xuất khẩu hiện nay đều được cấp mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói, bảo đảm minh bạch thông tin theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Doanh nghiệp cũng đầu tư mạnh vào công nghệ bảo quản sau thu hoạch, hệ thống kho lạnh và chuỗi logistics giúp bảo đảm chất lượng trái cây trong quá trình vận chuyển.

Đại diện VINAFRUIT nói thêm vào giai đoạn tháng 5-6, nguồn cung vải của Trung Quốc hạn chế nên Việt Nam càng có lợi thế trong việc xuất khẩu. Bên cạnh xuất khẩu trái tươi, nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư vào các sản phẩm chế biến như vải cấp đông nhanh (IQF), sấy khô, nước ép và đóng hộp để gia tăng giá trị.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, từ đầu vụ đến nay, giá vải thiều trên địa bàn tỉnh dao động 60.000-90.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với các năm trước. Tổng sản lượng vải đã tiêu thụ đạt khoảng 107.000 tấn, tương đương hơn 85% sản lượng dự kiến của cả vụ. Trong đó, thị trường trong nước tiêu thụ khoảng 77.000 tấn, xuất khẩu đạt khoảng 30.000 tấn.

Nhờ giá bán ổn định ở mức cao và thị trường tiêu thụ thuận lợi, tổng doanh thu từ vải thiều của tỉnh từ đầu vụ đến nay ước đạt gần 6.000 tỷ đồng , tăng hơn 158% so với cùng kỳ vụ vải năm 2025.

Thống kê cho thấy năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh có gần 29.800 ha vải thiều, sản lượng dự kiến khoảng 125.000 tấn. Dù sản lượng giảm so với năm trước do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết; chất lượng trái được đánh giá cao, mẫu mã đẹp, tỷ lệ trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu lớn. Song song đó, việc chủ động kết nối tiêu thụ, mở rộng thị trường trong và ngoài nước đã góp phần giữ giá vải ở mức cao, nâng cao giá trị kinh tế cho người sản xuất.