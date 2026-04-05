'Bạn trai Pháo' vướng tranh cãi

Bạn trai tin đồn của Pháo là Richie D. ICY bị tố nợ nần. Tuy nhiên, nam rapper này nhanh chóng phủ nhận.

Mới đây, một rapper tố Richie D. ICY nợ 100 triệu đồng, bao gồm tiền mua đồng hồ và chi phí feat nhạc. Theo người này, anh trả cho Richie D. ICY 35 triệu đồng để feat nhạc. Sau đó Richie D. ICY đưa lại cho anh một verse nhạc nhưng cả 2 đều thấy không ổn nên phải làm bản mới. Tuy nhiên, đến tầm giữa năm 2025, khi người này hỏi, Richie D. ICY vẫn chưa hoàn tất bản nhạc với lý do "còn đúng một câu cuối chưa xong".

Richie D. ICY phủ nhận thông tin nợ nần. Ảnh: FBNV.

Người này cho biết Richie D. ICY đã trả 50 triệu đồng và hứa hẹn trả số còn lại vào tháng 2 nhưng đến nay vẫn chưa trả.

Sau đó, Richie D. ICY lên tiếng phản pháo. Anh khẳng định không nợ nần ai. Theo Richie D. ICY, anh đã bàn giao demo feat nhạc cho đồng nghiệp vào giai đoạn 2023-2024. Việc đối phương có dùng demo đó hay không là quyền của người kia. Còn về phía anh, anh đã hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, Richie D. ICY vẫn quyết định trả nốt 50 triệu đồng còn lại coi như “tiền tình nghĩa anh em từng làm chung nhạc với nhau”.

Richie D. ICY, tên thật Dương Minh Đức Anh, sinh năm 1996, là gương mặt được biết đến trong giới underground trước khi mở rộng độ phủ sóng qua Rap Việt mùa 3. Tại đây, anh thuộc đội của Andree Right Hand.

Sau chương trình, nam rapper tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm cá nhân, trong đó Panorama hiện đạt khoảng 10 triệu lượt xem sau 5 tháng ra mắt. Ngoài ra, anh có nhiều ca khúc được chú ý khác như Follow Me, Naked hay No Boundary…

Thời gian qua, anh vướng tin hẹn hò Pháo. Nghi vấn tình cảm giữa 2 rapper bắt đầu được bàn tán từ đầu năm nay. Khi đó, Pháo đăng ảnh cầm bó hoa hồng kèm chú thích “Him” cùng biểu tượng trái tim màu đen. Cùng thời điểm, nữ rapper còn chia sẻ tấm thiệp với nội dung: “Welcome home baby, anh yêu em nhiều”.

Đáng chú ý, Richie D. ICY sau đó nhấn thích và chia sẻ lại bài đăng của Pháo lên trang cá nhân. Động thái này càng làm tăng suy đoán của công chúng về mối quan hệ giữa 2 người.

Ngoài những tương tác trên mạng xã hội, cả 2 cũng từng nhiều lần được bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, họ chưa từng chính thức lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Đến khuya 27/3, Richie D. ICY tiếp tục gây chú ý khi đăng ảnh chụp cùng Pháo lên trang cá nhân. Không lâu sau, nữ rapper cũng chia sẻ hình ảnh tương tự. Trong bức ảnh, cả 2 cùng cầm chiếc bánh kem nhỏ có dòng chữ: “No chase 28/3/2026”. Mốc thời gian trong bánh kem trùng với sinh nhật của Pháo là 28/3. Sau đó, cả 2 cùng xuất hiện trong MV mới của Pháo.