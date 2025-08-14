Bạn thực sự hiểu bộ não của mình đến đâu?

Cuốn sách “Huấn luyện não bộ” của chuyên gia về thần kinh học Amy Brann phân tích sâu các vùng não quan trọng và cách bộ não chỉ huy hành vi con người.

Ảnh minh họa. Nguồn: alleninstitute,

Trong kỷ nguyên mà năng lực tư duy, khả năng thích ứng và sự nhạy bén khi ra quyết định trở thành yếu tố sống còn, việc hiểu và khai thác sức mạnh của bộ não đã vượt xa phạm vi của các phòng thí nghiệm.

Đó là lý do Huấn luyện não bộ - Chìa khóa thành công của những đào tạo chuyên nghiệp của tác giả Amy Brann - chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh ứng dụng - nhanh chóng được giới huấn luyện, quản trị và phát triển con người đón nhận như một “bản đồ” để mở khóa tiềm năng trí tuệ.

Với hơn 18 năm kinh nghiệm cố vấn cho các tập đoàn toàn cầu, Amy Brann được biết đến như người “dịch” khoa học thần kinh sang ngôn ngữ của huấn luyện và quản trị. Những mô hình và phương pháp của bà đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa tiềm năng và hiệu suất. Từ phòng thí nghiệm bước ra thế giới doanh nghiệp, bà nhận ra một điều: Không ai sinh ra đã biết cách sử dụng bộ não của mình một cách hiệu quả nhất.

Tác giả Amy Brann, chuyên gia hàng đầu về khoa học thần kinh ứng dụng. Ảnh: A-Speakers.

Và cuốn sách mới nhất của bà - Huấn luyện não bộ chính là lời hồi đáp. Không dừng ở lý thuyết khoa học khô khan, Amy biến những phát hiện mới nhất về thần kinh học thành công cụ thực tế. Cuốn sách giải mã các cơ chế như động lực, khả năng tập trung và tính linh hoạt nhận thức, rồi chỉ ra cách áp dụng ngay lập tức vào công việc và cuộc sống.

Hơn 400 trang sách được trình bày khoa học với bảy phần nội dung và một phần kết luận, bắt đầu từ thông tin về các vùng não, các chất hóa học trong não, các khái niệm về nền tảng não bộ, mạng lưới não bộ... cho tới khoa học thần kinh phổ biến và không phổ biến trong lĩnh vực huấn luyện.

Không chỉ mang đến kiến thức nền tảng của khoa học thần kinh hiện đại, cuốn sách còn biến những nghiên cứu tưởng chừng xa vời thành công cụ thực tiễn, áp dụng ngay trong những buổi đào tạo, cuộc trò chuyện hay tình huống quản lý hàng ngày. Từ các vùng não quan trọng như vỏ não trước trán - “giám đốc điều hành” chịu trách nhiệm xử lý thông tin, hạch nền - nơi hình thành thói quen, đến hạch hạnh nhân - trung tâm điều hòa cảm xúc, tác giả mở ra một hành trình khám phá toàn diện về cách bộ não chỉ huy hành vi con người.

Sách Huấn luyện não bộ. Ảnh: K.O.

Song song đó là những phân tích sâu sắc về các chất hóa học như dopamine - nguồn gốc của động lực và sự hài lòng, oxytocin - chất tạo dựng niềm tin, hay cortisol - “hormone căng thẳng” quyết định phản ứng của chúng ta trước áp lực.

Điểm nổi bật của Huấn luyện não bộ là cách Amy Brann đưa người đọc vượt qua ranh giới giữa lý thuyết và ứng dụng. Mỗi phần trong sách đều chỉ rõ vai trò của một vùng não hay một chất hóa học trong các hành vi cụ thể, giải thích tại sao chúng quan trọng, đồng thời gợi ý những phương pháp để rèn luyện, kích hoạt hoặc điều chỉnh nhằm nâng cao năng lực cá nhân và hiệu quả tổ chức.

Huấn luyện não bộ vì thế không chỉ dành cho các nhà khoa học hay huấn luyện viên chuyên nghiệp; mà còn rất hữu ích cho lãnh đạo, quản lý, chuyên viên nhân sự, nhà đào tạo hay bất kỳ ai muốn tìm hiểu về cơ chế vận hành của não bộ để cải thiện kỹ năng, tư duy và chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Bởi nắm vững cách bộ não định hình hành vi, chúng ta không chỉ thay đổi được cách nghĩ, mà còn làm chủ được hành động.

“Khi bạn hiểu bộ não mình hoạt động thế nào, bạn có thể thiết kế môi trường, thói quen và cách phản ứng để tối đa hóa hiệu suất”, tác giả Amy Brann chia sẻ, và “điều đó không chỉ giúp bạn làm việc tốt hơn, mà còn sống một cuộc đời đáng giá hơn”.