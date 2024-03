Bán tải giảm doanh số, Ford Ranger vẫn bỏ xa đối thủ

Toàn bộ mẫu xe bán tải đều giảm doanh số trong tháng 2. Ford Ranger vẫn là bán tải được ưa chuộng nhất, trong khi Mazda BT-50 và Toyota Hilux rơi vào tình trạng báo động.

Vị thế của Ford Ranger tại thị trường Việt Nam vẫn chưa bị ảnh hưởng. Ảnh: Ford Việt Nam.

Số liệu bán hàng mới nhất do Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy trong tháng 2, doanh số toàn thị trường ôtô Việt Nam vẫn chưa thể phục hồi khi tiếp tục giảm 40% so với tháng đầu năm, đạt 11.633 xe.

Trong số này, nhóm xe du lịch tại thị trường Việt Nam cũng chịu chung tình cảnh ảm đạm khi sụt giảm 45% doanh số, đạt sức bán 8.099 xe trong kỳ báo cáo giữa quý đầu năm.

Đồng loạt giảm doanh số

Tháng 2 thường là giai đoạn chững lại của thị trường ôtô Việt Nam bởi phần lớn sức mua đã dồn vào giai đoạn trước Tết Nguyên đán. Do vậy, việc doanh số toàn nhóm bán tải giảm gần 27% trong tháng vừa rồi cũng không gây ra quá nhiều sự bất ngờ.

Tổng doanh số của Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Toyota Hilux và Mazda BT-50 trong tháng vừa rồi là 961 xe, thấp hơn 354 xe so với lượng tiêu thụ 1.315 xe từng đạt được ở kỳ báo cáo đầu năm.

Trong số này, Ford Ranger dù đánh mất 23% doanh số nhưng vẫn là bán tải được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, Ford Ranger đạt lượng tiêu thụ 880 xe trong tháng 2, dẫn đầu phân khúc bán tải đồng thời trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường ôtô Việt Nam.

Phân khúc bán tải đồng loạt giảm doanh số Doanh số nhóm xe bán tải trong 2 tháng đầu năm (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 1 Tháng 2 Ford Ranger xe 1143 880 Mitsubishi Triton

149 70 Isuzu D-Max

18 11 Mazda BT-50

5 0 Toyota Hilux

0 0

Xếp ngay phía sau, doanh số mẫu bán tải Triton của thương hiệu Mitsubishi cũng giảm 53%, đạt 70 xe trong tháng 2.

Isuzu D-Max sở hữu sức bán 11 xe trong tháng 2, trong khi cả Toyota Hilux lẫn Mazda BT-50 đều trắng doanh số ở kỳ báo cáo này.

Nếu Mazda BT-50 có tháng đầu tiên trong năm không bán được xe nào tại thị trường Việt thì tháng 2 đã là kỳ báo cáo thứ 2 liên tiếp mà doanh số của Toyota Hilux nằm yên ở mức không.

Nhìn chung, Ford Ranger vẫn đang cho thấy vị thế “vua bán tải” tại thị trường ôtô Việt Nam khi gồng gánh toàn bộ doanh số của nhóm xe này. Với 2.023 xe bán ra cho người Việt tính từ đầu năm, Ford Ranger đang nắm giữ gần 89% tổng lượng tiêu thụ xe bán tải tại thị trường Việt Nam.

Kết cục khó thay đổi

Với những diễn biến như hiện tại, gần như chắc chắn Ford Ranger sẽ tiếp tục là bán tải được ưa chuộng nhất thị trường Việt Nam khi năm 2024 khép lại.

Sự áp đảo của Ford Ranger trong phân khúc nhiều khả năng sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự xuất hiện của phiên bản Stormtrak, dự kiến mở bán từ tháng 4.

Phiên bản này vẫn chưa có giá bán chính thức, nhưng được dự báo sẽ tạo ra sức hút không nhỏ nhờ những chi tiết như thanh thể thao ở thùng hàng hay cụm đèn trợ sáng phía trước lưới tản nhiệt. Tại thị trường Thái Lan, phiên bản Stormtrak được định vị cao hơn phiên bản Wildtrak.

Trong khi đó, Toyota Hilux sẽ được hãng xe Nhật Bản “làm mới” từ quý II năm nay với kỳ vọng thay đổi phần nào những diễn biến không khả quan trên thị trường hiện tại.

Cụ thể, Toyota Hilux sẽ có tổng cộng 3 phiên bản gồm 4x2 MT, 4x2 AT và 4x4 AT Adventure kể từ quý II. Trong khi đó ở thời điểm hiện tại, mẫu bán tải của Toyota chỉ đang được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam với duy nhất phiên bản 4x2 AT cùng giá niêm yết 852 triệu đồng.

Toyota Hilux sẽ sớm có thêm phiên bản cùng giá bán mới. Ảnh: Bối Hạ.

Hồi cuối năm ngoái, Mazda cũng ra thông báo điều chỉnh giá bán cho hàng loạt dòng xe, trong đó có bán tải BT-50. Mẫu bán tải của Mazda được đồng loạt giảm giá niêm yết 30 triệu đồng cho cả 2 phiên bản, đưa giá xe ở thời điểm hiện tại về mức 554-614 triệu đồng.

Với Mitsubishi Triton, hãng xe Nhật Bản đang triển khai ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe trong tháng 3. Ngoài ra, chương trình khuyến mại còn tặng kèm một năm bảo hiểm vật chất và thêm một camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng nếu khách hàng chọn phiên bản 4x2 AT MIVEC.

Tuy nhiên như đã đề cập phía trên, bất chấp các đối thủ mạnh tay ưu đãi, điều chỉnh giá niêm yết hay mở rộng tùy chọn bằng cách giới thiệu thêm phiên bản, Ford Ranger nhiều khả năng vẫn sẽ là bán tải được thị trường Việt Nam ưa chuộng nhất trong năm 2024.

Sự thay đổi trong cục diện của phân khúc bán tải, nếu có, nhiều khả năng sẽ chỉ đến khi một mẫu xe đột phá được giới thiệu. Trong trường hợp này, bán tải thuần điện có thể sẽ là cái tên tạo ra được khó khăn cho Ford Ranger, nhưng thời điểm xuất hiện của bán tải chạy điện tại thị trường Việt Nam vẫn còn là một ẩn số ở thời điểm hiện tại.