Bận rộn cả năm, đây là lúc dành thời gian trang hoàng căn bếp

Cuối năm là thời điểm tuyệt vời để sống chậm sau những hối hả tất bật. Bạn có thể dành thời gian trang hoàng nhà cửa, bếp núc để sẵn sàng đón điều mới mẻ, tích cực vào năm mới.

Như phong tục từ ngàn đời, Tết đến xuân về là lúc người Việt bắt tay sửa sang, trang hoàng nhà cửa đón năm mới. Trong đó, không gian bếp - nơi cư ngụ của “Táo quân” cũng như “giữ lửa” hạnh phúc gia đình - được chăm chút rất tỉ mỉ. Trước ngày tiễn ông Công ông Táo một tháng, mọi người bắt tay vào dọn dẹp, thay mới vật dụng để căn bếp thêm tươi tắn, dồi dào sinh khí.

Ngày nay, ngoài vai trò là nơi nấu nướng, căn bếp trở thành không gian tận hưởng món ngon, bối cảnh để gia chủ khoe khéo tài nấu nướng qua những bức ảnh. Do đó, việc trang hoàng bếp không chỉ phục vụ mục đích làm mới căn nhà, mà còn thể hiện cá tính và phong cách gia chủ.

Nhà đẹp, bếp đủ đầy đón Tết

Có rất nhiều cách để làm mới căn bếp, tuỳ thuộc nhu cầu, sở thích và điều kiện của từng gia đình. Đơn giản nhất là sắp xếp đồ đạc, bố trí tủ bếp, giá đựng bát đĩa hay bàn ăn. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung các vật dụng trang trí như khăn trải bàn, tranh ảnh hoặc cây cảnh để tạo sự mới mẻ.

Thay đổi màu sắc nội thất bếp cũng là cách tạo sự khác biệt rõ nét. Bằng việc sơn lại tủ bếp, tường bếp hoặc sử dụng các loại giấy dán tường, bạn có thể mang đến luồng sinh khí và năng lượng hoàn toàn mới cho không gian. Nếu đã quen và yêu thích style bếp hiện tại, bạn có thể bổ sung một số thiết bị gia dụng có tông màu phù hợp như tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng… Điều này vừa mang đến “làn gió mới”, vừa không gây xáo trộn quá nhiều về nội thất bếp.

Chiếc tủ lạnh với màu sắc tinh tế, nhã nhặn tạo điểm nhấn khác biệt cho căn bếp.

Thay tủ lạnh, làm mới không gian bếp

Khi nghĩ đến vật dụng dùng để tô điểm cho căn bếp ngày Tết, không nhiều người nghĩ đến tủ lạnh. Nguyên nhân là thiết kế của sản phẩm này gần như bão hòa, màu sắc chỉ xoay quanh tông đen, xám quen thuộc. Tuy nhiên, mọi thứ dần thay đổi từ khi Samsung ra mắt Bespoke - dòng tủ lạnh với dải màu độc đáo. Đây là những chiếc tủ lạnh mang đến cho người dùng đa lựa chọn màu sắc gồm Xanh Navy, Hồng Pha Lê, Trắng Thạch Anh, Nâu Ánh Than, Nâu Be; cùng hai lựa chọn chất liệu cao cấp gồm mặt gương và mặt gốm. Do đó, chỉ với việc thay tủ lạnh cũ bằng Bespoke, bạn có thể mang đến luồng sinh khí mới cho cả căn bếp.

Với nhiều tùy chọn màu sắc, Bespoke mang đến “làn gió mới” cho mọi căn bếp.

Với những căn bếp đơn sắc, theo đuổi kiến trúc tối giản, sự xuất hiện của tủ lạnh Bespoke sẽ bổ sung điểm nhấn độc đáo, làm sáng bừng không gian. Nếu yêu thích style rực rỡ, đã có căn bếp đa sắc, Bespoke là “mảnh ghép” ton-sur-ton mà bạn đang tìm kiếm. Bên cạnh đó, thiết kế âm tường phẳng với những đường cắt tinh tế giúp tủ lạnh Bespoke hài hòa khi đặt trong mọi không gian sống.

Tết đến xuân về, sự cộng hưởng giữa sắc hồng phai của nhành đào với màu Hồng Pha Lê trên tủ lạnh, hay màn kết hợp giữa sắc Xanh Navy với những thức uống ngày Tết vui mắt… sẽ góp phần khiến không khí thêm phần náo nhiệt.

Sắc Hồng Pha Lê độc đáo của tủ lạnh Bespoke.

Không chỉ thay đổi sắc thái căn bếp, tủ lạnh Samsung Bespoke còn nâng tầm chất lượng sống của gia chủ với nhiều tiện ích thú vị. Cụ thể, gia chủ có thể sử dụng quầy minibar Beverage Center trên tủ lạnh Bespoke 4 cửa để chế biến các loại thức uống đặc sắc như nước detox, cold brew, trà trái cây… và đãi khách xuyên suốt mùa lễ. Những thức uống tốt cho sức khỏe này còn giúp “giải ngấy” hiệu quả sau khi gia đình thưởng thức quá nhiều món dầu mỡ.

Bên cạnh đó, với công nghệ làm lạnh tiên tiến, tủ lạnh Bespoke giúp lưu trữ thực phẩm luôn tươi ngon, giữ trọn hương vị và chất dinh dưỡng. Ngăn đông mềm linh hoạt 4 chế độ Optimal Fresh+ trên phiên bản Bespoke 2 cửa ngăn đông trên giúp giữ thịt cá tươi lâu gấp hai lần, giải quyết nỗi lo bảo quản thực phẩm trong kỳ nghỉ dài. Dung tích cực lớn đến 648 lít của tủ lạnh Bespoke 4 cửa với quầy minibar Beverage Center giúp bảo quản lượng lớn thực phẩm, phục vụ nhu cầu đãi khách ngày Tết.

Khả năng lưu trữ lớn cùng công nghệ làm lạnh tiên tiến của Bespoke đáp ứng nhu cầu bảo quản lượng thực phẩm của gia đình trong kỳ nghỉ dài.

Việc thay đổi không gian bếp là cơ hội để mỗi thành viên cùng nhau trải nghiệm và hòa mình vào không khí Tết truyền thống. Khoảnh khắc chung tay xếp đặt, bổ sung thực phẩm vào tủ lạnh mới hay dán tranh ảnh, câu đối, treo lịch năm mới… giúp các thành viên thêm gắn kết, tăng ý nghĩa thiêng liêng của việc sum vầy, đoàn tụ đầu năm mới.