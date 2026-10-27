Bạn hiểu gì về bệnh não mô cầu?

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các thể bệnh xâm lấn nguy hiểm khác. Phế cầu cũng có thể gây viêm màng não nhưng là một loại vi khuẩn khác.

Tiêm vaccine phù hợp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh do các nhóm huyết thanh được vaccine bao phủ. Tuy nhiên, vaccine không bảo vệ tuyệt đối trước tất cả các nhóm não mô cầu.

Người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu, đặc biệt người sống cùng nhà hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp, cần được đánh giá y tế sớm để xác định có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không.

Não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh, trong khi mỗi loại vaccine chỉ phòng một số nhóm nhất định. Hiệu quả bảo vệ còn phụ thuộc vào loại vaccine và đáp ứng miễn dịch của từng người. Vì vậy, người đã tiêm vaccine vẫn cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo và thực hiện những biện pháp phòng bệnh khác.

Ban xuất huyết có thể xuất hiện khi bệnh não mô cầu gây tổn thương mạch máu và rối loạn đông máu, nhưng không phải lúc nào cũng có ngay từ đầu. Người bệnh có thể đã diễn tiến nặng trước khi xuất hiện ban.

Những điều bất ngờ của trẻ hai tháng tuổi

Bạn đã bao giờ nghe thấy bé nói “u”, “a” thật dễ thương chưa? Nếu chưa, bạn không cần quá lo lắng vì giai đoạn này sẽ sớm xuất hiện. Ở tháng thứ nhất, bé yêu của bạn đã học được rằng khóc là một phương thức hiệu quả để cha mẹ biết bé đang đói hoặc bày tỏ sự khó chịu khi tã ướt.

Hành vi thể hiện cảm xúc, mong muốn được thấu hiểu, chấp nhận và đáp lại là nhu cầu cơ bản của con người. Bé yêu của bạn đang trong quá trình xây dựng các mối quan hệ thân mật, cho đi và nhận lại.