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Sức khỏe Kiến thức y khoa

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Bạn hiểu gì về bệnh não mô cầu?

  • Thứ ba, 27/10/2026 17:46 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Bệnh não mô cầu có thể diễn tiến nhanh, đe dọa tính mạng. Cùng kiểm tra kiến thức về đường lây, dấu hiệu cảnh báo, vaccine và cách phòng bệnh.

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Bệnh não mô cầu do tác nhân nào gây ra?

  • Vi khuẩn Neisseria meningitidis
  • Virus cúm A
  • Vi khuẩn phế cầu
  • Virus Epstein-Barr

Bệnh não mô cầu do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Vi khuẩn này có thể gây viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và các thể bệnh xâm lấn nguy hiểm khác. Phế cầu cũng có thể gây viêm màng não nhưng là một loại vi khuẩn khác.
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Bệnh não mô cầu thường lây truyền qua con đường nào?

  • Qua muỗi đốt
  • Qua giọt bắn và dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần
  • Qua thức ăn sống
  • Qua tiếp xúc với máu của người bệnh

Vi khuẩn não mô cầu lây truyền chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp hoặc nước bọt khi tiếp xúc gần, kéo dài với người mang vi khuẩn hoặc người mắc bệnh.
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Dấu hiệu nào có thể cảnh báo bệnh não mô cầu xâm lấn nghiêm trọng?

  • Sổ mũi nhẹ
  • Đau đầu thoáng qua
  • Sốt cao kèm cứng gáy, lú lẫn hoặc ban xuất huyết
  • Ngứa da

Sốt, đau đầu dữ dội, cứng gáy, rối loạn ý thức và ban xuất huyết có thể là dấu hiệu của viêm màng não hoặc nhiễm khuẩn huyết do não mô cầu.

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Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể diễn tiến nhanh và gây tử vong trong thời gian ngắn.

  • Đúng
  • Sai

Bệnh não mô cầu xâm lấn có thể tiến triển nghiêm trọng chỉ trong vài giờ, gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm màng não.

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Biện pháp nào giúp phòng ngừa chủ động bệnh não mô cầu?

  • Tiêm vaccine não mô cầu phù hợp theo khuyến cáo
  • Tự mua kháng sinh uống định kỳ để phòng bệnh
  • Chỉ cần đeo khẩu trang là có thể phòng bệnh hoàn toàn
  • Chỉ cần vệ sinh tay, không cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa khác

Tiêm vaccine phù hợp giúp giảm nguy cơ mắc bệnh do các nhóm huyết thanh được vaccine bao phủ. Tuy nhiên, vaccine không bảo vệ tuyệt đối trước tất cả các nhóm não mô cầu.
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Người sống cùng nhà với bệnh nhân được xác định mắc bệnh não mô cầu nên làm gì?

  • Chỉ theo dõi, không cần báo nhân viên y tế nếu chưa có triệu chứng
  • Tự mua kháng sinh uống trong vài ngày
  • Liên hệ cơ sở y tế sớm để đánh giá chỉ định kháng sinh dự phòng
  • Tiêm vaccine rồi có thể bỏ qua mọi hướng dẫn khác

Người tiếp xúc gần với bệnh nhân não mô cầu, đặc biệt người sống cùng nhà hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp, cần được đánh giá y tế sớm để xác định có cần dùng kháng sinh dự phòng hay không.
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Người đã tiêm vaccine não mô cầu vẫn có thể mắc bệnh?

  • Đúng
  • Sai

Não mô cầu có nhiều nhóm huyết thanh, trong khi mỗi loại vaccine chỉ phòng một số nhóm nhất định. Hiệu quả bảo vệ còn phụ thuộc vào loại vaccine và đáp ứng miễn dịch của từng người. Vì vậy, người đã tiêm vaccine vẫn cần chú ý các dấu hiệu cảnh báo và thực hiện những biện pháp phòng bệnh khác.
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Vì sao không nên chờ ban xuất huyết mới đưa người nghi mắc não mô cầu đi cấp cứu?

  • Vì ban xuất huyết luôn là biểu hiện của dị ứng thực phẩm
  • Vì chỉ trẻ nhỏ mới xuất hiện ban xuất huyết
  • Vì ban xuất huyết chỉ xuất hiện ở giai đoạn hồi phục
  • Vì ban có thể chưa xuất hiện, trong khi bệnh đã diễn tiến nặng

Ban xuất huyết có thể xuất hiện khi bệnh não mô cầu gây tổn thương mạch máu và rối loạn đông máu, nhưng không phải lúc nào cũng có ngay từ đầu. Người bệnh có thể đã diễn tiến nặng trước khi xuất hiện ban.

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Liên tiếp ghi nhận ca não mô cầu, Viện Pasteur TP.HCM khuyến cáo gì?

Từ năm 2024, số ca não mô cầu tại các tỉnh, thành phía Nam tăng. Bệnh có thể gây tử vong, do đó cần phát hiện sớm, dự phòng cho người tiếp xúc gần, kể cả người đã tiêm vaccine.

10:19 24/10/2026

Minh Châu

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