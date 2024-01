Bạn gái tuyên bố Ronaldo là 'The Best'

Nàng WAG, Georgina Rodriguez, hết lời nịnh Cristiano Ronaldo sau khi chứng kiến "nửa kia" thâu tóm nhiều giải thưởng ở gala Global Soccer Awards hôm 20/1.

"Đồng hành cùng 'The Best', tình yêu của đời em", Georgina Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội. Bài đăng của người đẹp thu hút nhiều lượt "like" và bình luận của dân mạng.

Ở đây, chữ "The Best" mà nàng WAG được dùng có ý nhắc tới giải thưởng FIFA The Best mà Lionel Messi giành chiến thắng cách đây ít ngày. Trong sự kiện đó, chiến thắng của Leo trở thành chủ đề gây tranh cãi. Người hâm mộ cho rằng Erling Haaland mới xứng đáng hơn siêu sao Argentina.

Còn với Ronaldo, anh bội thu giải thưởng ở gala Globe Soccer Awards năm nay. Tiền đạo của Al Nassr lần lượt được vinh danh ở 3 hạng mục giải thưởng, lần lượt gồm "Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm", "Cầu thủ hay nhất Trung Đông" và "Cầu thủ hay nhất, theo bình chọn của CĐV".

"Tôi luôn nỗ lực để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Cảm ơn những người luôn ủng hộ tôi. Nếu không có khán giả, bóng đá sẽ không còn ý nghĩa. Hãy tiếp tục cổ vũ cho tôi, Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha", Ronaldo phát biểu khi trở thành chủ nhân của giải Cầu thủ hay nhất năm 2023, do CĐV bình chọn.

Ở giải Quả bóng vàng Dubai, Ronaldo dẫn đầu ở vòng bầu chọn của khán giả nhưng cuối cùng, anh vẫn chịu thất bại trước Erling Haaland, cầu thủ đã giành cú ăn ba cùng Manchester City ở mùa giải 2022/23.