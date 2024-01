Phản ứng của Ronaldo khi Haaland giành Quả bóng vàng Dubai

Tiền đạo 38 tuổi liên tục chỉ tay về phía Haaland khi màn hình hiển thị 2 ứng viên cho giải Quả bóng vàng Dubai.

Ronaldo chỉ tay về phía Haaland.

Ở hạng mục giải thưởng quan trọng nhất của gala Globe Soccer 2023 diễn ra vào đêm 19/1, Cristiano Ronaldo và Erling Haaland là hai ứng viên. Khi máy quay hướng về Ronaldo, anh liên tục chỉ tay về phía Haaland như muốn ra hiệu rằng chân sút của Manchester City mới xứng đáng giành giải.

Đúng như ý nguyện của Ronaldo, Haaland đã được an ủi phần nào khi trở thành chủ nhân của giải Cầu thủ hay nhất năm 2023. Giải thưởng này đến ngay sau thất bại của chân sút người Na Uy trước Lionel Messi ở FIFA The Best.

"Man City là một đội bóng tuyệt vời. Tôi đang rất nóng lòng được trở lại thi đấu cùng đồng đội. Hy vọng chấn thương sẽ nhanh hồi phục", chân sút sinh năm 2000 phát biểu trên bục nhận giải.

Haaland là cái tên thứ 8 trong lịch sử được nhận giải Quả bóng vàng Dubai, sau Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao, Franck Ribery, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Kylian Mbappe và Karim Benzema. Trong đó, Ronaldo là cầu thủ có nhiều lần nhận giải nhất (6).

Trước đó, CR7 cũng đã được vinh danh ở 3 hạng mục giải cá nhân khác gồm, "Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất năm", "Cầu thủ hay nhất Trung Đông" và "Cầu thủ hay nhất, theo bình chọn của CĐV".

"Tôi luôn nỗ lực để mang đến niềm vui cho người hâm mộ. Cảm ơn những người đã luôn ủng hộ tôi. Nếu không có khán giả, bóng đá sẽ không còn ý nghĩa. Hãy tiếp tục cổ vũ cho tôi, Al Nassr và tuyển Bồ Đào Nha", Ronaldo phát biểu khi trở thành chủ nhân của giải Cầu thủ hay nhất năm 2023, do CĐV bình chọn.

Ngoài giải thưởng cho Ronaldo, Haaland, Globe Soccer còn vinh danh nhiều tập thể, cá nhân. Man City giành giải CLB thành công nhất, Pep Guardiola giành giải HLV xuất sắc, Ederson, Rodri, giành giải thủ môn và tiền vệ hay nhất. Giải cầu thủ có sự nghiệp nổi bật thuộc về Casemiro, John Terry. Bạn cũ của Ronaldo, "siêu cò" Jorge Mendes cũng nhận giải Người đại diện của năm.