Bạn gái Declan Rice tiếp tục bị miệt thị

Lauren Fryer, bạn gái lâu năm của Declan Rice, tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng của tiền vệ này trên sân cỏ.

Lauren Fryer bị miệt thị ngoại hình.

Theo Football London, nhiều cổ động viên Brighton mới đây lăng mạ và chế giễu ngoại hình của Fryer trên mạng xã hội, sau khi "Chim mòng biển" thất bại 1-2 trên sân Arsenal ở vòng 18 Premier League cuối tuần qua.

Không chỉ có các CĐV Brighton cay cú vì đội nhà thua trận, nhiều người hâm mộ xấu tính cũng chê bai nhan sắc của Fryer, cho rằng cô không xứng với một ngôi sao hàng đầu như Rice. Điều này khiến streamer nổi tiếng người Argentina có biệt danh "La Cobra" phải lên tiếng bảo vệ bạn gái Rice ngay trong một buổi phát trực tiếp trên kênh của mình.

Streamer này bất bình: “Họ miệt thị rằng bạn gái của Rice quá béo. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà cầu thủ bóng đá phải có bạn gái là người mẫu nổi tiếng, chứ không thể có một cô gái bình thường, bạn học cùng trường hay sao? Thật điên rồ".

Không chỉ "La Cobra", một loạt những người nổi tiếng trên mạng xã hội cũng lên tiếng bảo vệ Fryer. Trước đó, cô từng nhiều lần trở thành mục tiêu của các bình luận tiêu cực trên mạng xã hội, bị chỉ trích vì không đáp ứng kỳ vọng về hình mẫu "bạn gái cầu thủ", thường là người mẫu hoặc có vẻ ngoài hoàn hảo.

Những tranh cãi này kéo dài từ năm 2024 và tiếp tục bùng phát cuối năm nay, khiến Fryer từng phải xóa ảnh hoặc khóa tài khoản cá nhân để tránh chỉ trích. Rice sau đó phải đứng ra bảo vệ cô. Rice và Fryer hẹn hò từ 2016 khi cả hai còn tuổi teen. Đôi trẻ đón con trai đầu lòng Jude hè 2022.

Kiến tạo của Mata tại A League Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata để lại kiến tạo giúp Melbourne Victory hủy diệt Wellington Phoenix 5-1 thuộc vòng 10 giải VĐQG Australia (A League) tối 29/12.