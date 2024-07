Bạn đời Trương Quốc Vinh bị chỉ trích vì có tình mới

Sự thô tục, kệch cỡm và thảm họa của phim ‘Ôi ma ơi: Hồi kết’

"Oh My Ghost: The Finale" làm mưa làm gió tại phòng vé Thái trước khi đặt chân về Việt Nam. Song thực tế, nội dung, kịch bản lẫn thông điệp phim rất kệch cỡm, thô tục và phản cảm.