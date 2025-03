Bản di chúc nghiệt ngã

Gene Hackman lập di chúc để lại toàn bộ khối tài sản trị giá 80 triệu USD cho vợ, Betsy Arakawa. Đáng buồn là bạn đời kém 29 tuổi của nam diễn viên huyền thoại lại qua đời trước ông.

Ngày 14/3, TMZ đưa tin di chúc của Gene Hackman đã được công bố sau hơn một tháng phát hiện ông và vợ tử vong tại nhà riêng ở Santa Fe (tiểu bang Mexico, Mỹ).

Theo tài liệu thu thập được, huyền thoại Hollywood chọn bà Betsy Arakawa là người thừa kế duy nhất khối tài sản mà ông tích cóp cả đời, ước tính khoảng 80 triệu USD . Di chúc được lập vào năm 1995 và 3 người con ruột của Hackman - con trai Christopher cùng hai con gái Leslie và Elizabeth - đều không được nêu tên.

Theo quy định, bản di chúc này có hiệu lực trong trường hợp ông Hackman qua đời trước vợ.

Tuy nhiên, kết quả giám định y khoa được công bố ngày 7/3 xác định bà Arakawa chết trước chồng. Cụ thể, nữ nghệ sĩ piano tử vong do hội chứng viêm phổi gây nên bởi siêu vi trùng hanta (hantavirus pulmonary syndrome, viết tắt HPS), loại virus hiếm gặp lây truyền qua động vật gặm nhấm. Khoảng một tuần sau đó, ông Hackman đi theo vợ do bệnh tăng huyết áp và xơ vữa động mạch. Máy tạo nhịp tim của ông hoạt động lần cuối vào ngày 17/2.

Gene Hackman lập di chúc để lại tài sản hết cho vợ, nhưng bà lại qua đời trước ông. Ảnh: SplashNews.com/Shutterstock.

Căn cứ vào tình hình thực tế, dù không có tên trong di chúc, 3 người con nhiều khả năng được thừa kế tài sản cha để lại vì họ là những người thừa kế trực tiếp nhất còn sống.

Con trai cả của ông Hackman được cho là đã thuê Andrew M. Katzenstein, luật sư nổi tiếng về ủy thác và bất động sản ở California, sau cái chết của cha và mẹ kế. Đây là dấu hiệu cho thấy ông có khả năng phản đối di chúc.

Giống như người chồng hơn 29 tuổi, bà Arakawa cũng lập di chúc từ sớm. Phần lớn tài sản của bà để lại cho ông Hackman. Tuy nhiên, bà có bổ sung thêm điều khoản đặc biệt. Đó là nếu bà và chồng qua đời cách nhau trong vòng 90 ngày, cả hai được xem là chết cùng lúc. Trong trường hợp này, di chúc quy định toàn bộ tài sản của bà được chuyển cho tổ chức từ thiện.

New Mexico là tiểu bang theo chế độ tài sản cộng đồng. Vì vậy, nếu không có thỏa thuận tiền hôn nhân, tài sản của bà Arakawa được dùng làm từ thiện.

The New York Post cho biết ông bà Hackman kết hôn vào năm 1991 và không có hợp đồng tiền hôn nhân. Sau khi nghỉ hưu, tài tử sinh năm 1930 sống cùng vợ và thú cưng ở New Mexico.

Lúc sinh thời, ông Hackman từng nhiều lần chia sẻ về mối quan hệ xa cách với các con trong nhiều năm. Ông thừa nhận không ở bên cạnh con trong giai đoạn hình thành tính cách của con người. Ông chỉ mới gần gũi hơn với các con trong những năm cuối đời. Ba người con của ông là đều có từ cuộc hôn nhân đầu tiên với Fay Maltese (giai đoạn 1956-1986).

Về phía bà Arakawa, người thân duy nhất còn sống của nữ nghệ sĩ âm nhạc cổ điển là mẹ ruột 91 tuổi, Yoshie Feaster. Bà Feaster mắc chứng mất trí nhớ tuổi già, được nữ quản gia tên Keiko chăm sóc. Bà Feaster đã được thông báo về cái chết của con gái, nhưng bệnh tật khiến bà không thể nhớ được gì. Lần cuối bà Arakawa liên lạc với mẹ ruột là vào tháng 10/2024.

Hiện, chưa rõ di chúc của ông Hackman và bà Arakawa được xử lý như thế nào.

Ở diễn biến khác, Julia Peters, người đại diện cho gia sản của đôi vợ chồng xấu số, đã nộp đơn yêu cầu tòa án cấp lệnh tạm thời ngăn chặn chính quyền công bố hình ảnh hoặc video nào về hiện trường cái chết - ví dụ như cảnh quay từ camera gắn trên người cảnh sát - với lý do Gene và Betsy có quyền riêng tư.