Bạn có từng nghĩ về cái chết của bản thân?

Điều tồi tệ sẽ xảy ra, nhưng là với người khác. Ngay cả cái chết cũng vậy. Bạn không thể chấp nhận và hình dung ra một ngày cái chế sẽ đến với mình.

Khi ai đó qua đời, liệu bạn có từng nghĩ về cái chết của mình bao giờ chưa? Hẳn là chưa, vì tâm trí của bạn muốn trốn tránh cái chết. Tâm trí nói với bạn rằng đó là người khác, cái chết sẽ không xảy đến với bạn đâu.

Có một ngày, một cụ ông cụ đến gặp tôi. Ông ấy luôn lo ngại về cái chết của tôi. Ông hỏi tôi “Osho, nếu thầy chết thì điều gì sẽ xảy ra với tôi nhỉ?” Ông cụ khoảng 75 tuổi. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe câu hỏi ấy. Osho sẽ chết còn ông ấy thì không! Khả năng cao là ông ấy sẽ chết trước tôi chứ, nhưng ông ấy lại không hỏi vậy. Mỗi lần đến gặp tôi là ông ấy lại nói vậy, “Thầy đừng bỏ tôi đi trước nhé. Nếu thầy không còn thì tôi biết làm gì đây?”.

Đây là cách mà tâm trí con người hoạt động. Tâm trí luôn hướng cái chết đến người khác. Bạn đã thấy người ta lái xe với tốc độ điên cuồng dù biết rõ như vậy là nguy hiểm chưa? Tại sao họ lại làm vậy? Vì họ cho rằng tai nạn sẽ không xảy ra với họ. Thậm chí trên các bảng thông báo có viết rằng mỗi ngày có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra, bao nhiêu người đã chết ngày hôm qua, nhưng mọi người vẫn tiếp tục phóng qua. Ai quan tâm chứ? Vì họ cho rằng điều tồi tệ sẽ khôg xảy đến với họ. “Đúng là tai nạn có xảy ra, nhưng tôi thì sẽ không sao đâu”.

Họ vẫn nghĩ như vậy. Câu chuyện của triết gia Gurdjieff không chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, mà phản ánh một xu hướng rất thực tế.

Và nếu không thể chấp nhận nó, bạn sẽ chẳng thể nào giác ngộ. Đến nghĩ về chúng bạn còn không dám thì sao bạn chấp nhận được một ngày mình cũng sẽ lìa xa thế gian này?

Con người tách mình ra khỏi tất cả và thường coi mình là ngoại lệ. Nhưng hãy cảnh giác! Bất cứ khi nào bạn xem mình là ngoại lệ, đó là khi tâm trí đang thao túng bạn. Ảo thuật gia tâm trí đang đánh lừa bạn. Và nó cũng đã lừa dối tất cả mọi người, khiến con người rơi vào một giấc ngủ siêu hình. “Cái chết sẽ không xảy ra với tôi. Tôi đã trở thành người mà tôi muốn trở thành. Mọi thứ đều ổn và tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi biết rõ điều đó. Vậy thì còn gì để tìm kiếm và khám phá nữa?”

Những quan niệm sai lầm, những ý tưởng vô lý này đã được lặp đi lặp lại quá lâu đến mức bạn đã bị chúng thôi miên. Bạn bị chúng đánh lừa để rồi bạn lại tự thôi miên mình. Ảo thuật gia chẳng là ai khác, mà chính là tâm trí của bạn. Tâm trí lừa dối bạn, khiến bạn mất đi cảm giác về ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Mà ý nghĩa của cuộc sống chỉ hiện diện khi bạn có nhận thức và thức tỉnh. Thức tỉnh giống một thứ ánh sáng rực rỡ. Khi con người giác ngộ, mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên có giá trị hơn.