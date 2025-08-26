Bạn có đang đối xử với cơ thể mình như kẻ thù?

Cơ thể phục vụ bạn trong 70, 80, 90 thậm chí là 100 năm, và vẫn chưa có một phát minh khoa học nào thay thế được cơ thể bạn.

Tất cả các tôn giáo đều dạy bạn phải đấu tranh với bản chất của mình. Các tôn giáo cho rằng bạn cần học được cách chống lại những thứ thuộc về bản năng, chỉ khi đó bạn mới có thể thoát được khỏi sự giam cầm của những thứ thuộc về sinh học, cơ thể và tâm lý.

Nhưng nếu bạn hoà hợp được với cơ thể, tâm trí và trái tim mình, tôn giáo lại cho rằng bạn đang không vượt qua được chính mình. Cho nên tôi phản đối quan điểm này của các tôn giáo. Bởi họ đã gieo vào con người một hạt giống độc hại, khiến bạn sống trong cơ thể hưng lại không yêu thương chính cơ thể mình.

Cơ thể phục vụ bạn trong 70, 80, 90 thậm chí là 100 năm, và vẫn chưa có một phát minh khoa học nào thay thế được cơ thể bạn. Vậy mà bạn lại không biết ơn công việc cũng như phép màu mà cơ thể mang lại cho mình. Bạn đối xử với cơ thể mình như kẻ thù trong khi đó là bạn của bạn.

Cơ thể là người bạn thân nhất của mỗi chúng ta. Ảnh: Everyday Health.

Cơ thể luôn chăm sóc cho bạn, lúc bạn thức và cả khi bạn ngủ. Ngay cả trong giấc ngủ say, cơ thể vẫn chăm sóc cho bạn.

Bạn thì lại ăn uống mà không quan tâm xem mình đã nuốt xuống thứ gì. Bạn cũng không quan tâm xem liệu cơ chế và các phản ứng hoá học của cơ thể có tiêu hoá được loại thức ăn đó không. Thế mà bằng cách nào đó, các phản ứng hoá học trong cơ thể vẫn tiếp tục làm việc trong gần một thế kỷ.

Cơ thể có hệ thống tự động để thay thế những phần đã bị hư hại. Nó liên tục loại bỏ những tế bào hay các mô bị hỏng để thay thế bằng những phần mới; trong khi bạn không cần làm gì cả, mọi thứ cứ vậy tự nhiên diễn ra. Cơ thể cũng có trí tuệ của riêng nó.

Cơ thể không phải kẻ thù, mà là đồng minh của bạn. Cơ thể là một món quà mà tạo hoá ban cho bạn. Cơ thể là một phần của tạo hoá. Vậy nên nó biết nhiều cách để kết nối với tạo hoá. Bạn không chỉ kết nối với tạo hoá qua việc hít thở; qua tia nắng mặt trời, qua hương thơm của các loài hoa, hay qua ánh trăng dịu dàng. Bạn kết nối với tạo hoá theo mọi cách và là một phần của tạo hoá. Bạn là một phần của tạo hoá, nhưng vẫn mang nét độc đáo riêng. Và tôi gọi đó là phép màu.

Bạn là một phần của sự tồn tại, nhưng vẫn là cá thể riêng biệt. Đó là điều kỳ diệu của sự tồn tại, biến điều không thể thành có thể. Vậy nên khi hoà hợp với cơ thể mình, bạn cũng sẽ đồng điệu với tự nhiên. Cứ để mọi thứ xảy ra theo cách nó phải xảy ra. Dù vì bất cứ mục đích nào cũng đừng ép buộc thứ này hay thứ khác. Dẫu cho đó có là vì một cuốn sách hay vì một ý tưởng tôn giáo nào đó, cũng đừng phá vỡ sự hài hoà của chính con người bạn.

Chẳng có gì sánh được với việc đồng điệu như một thể thống nhất với chính mình cả.