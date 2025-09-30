Bạn có bảnh lĩnh 'cho ông chủ nghỉ việc' không?

Niềm hạnh phúc lớn nhất của một nhân viên công sở không gì hơn là “tự do về ông chủ”. Bạn thử nghĩ xem: Nếu như bạn có thể tự do lựa chọn công ty, chọn ông chủ, thì có phải sẽ rất “đã” hay không?

Dùng sở trường để kiếm tiền

Ngày nay, tất cả nhân viên văn phòng, kể cả lập trình viên, kiến trúc sư, nhân viên hành chính nhân sự hay nhân viên tài chính, thực chất đều dùng trí óc kiếm tiền chứ không phải lao động chân tay. Nhưng tại sao có người cả đời chỉ có thể làm việc ở đúng một công ty, để công ty ấy chia tiền cho mà không dám ho he gì, còn có những người lại đầy đủ khả năng và tự tin để lựa chọn làm việc cho ai hoặc là có làm hay không?

Niềm hạnh phúc lớn nhất của một nhân viên công sở không gì hơn là “tự do về ông chủ”. Bạn thử nghĩ xem: Nếu như bạn có thể tự do lựa chọn công ty, chọn ông chủ, thì có phải sẽ rất “đã” hay không?

Việc này còn cần phải xem bạn có “bản lĩnh giữ nhà” hay không. Thế nào là “bản lĩnh giữ nhà”?

Tôi cảm thấy cách so sánh của tác giả Phàn Đăng1 vô cùng chính xác, “bản lĩnh giữ nhà” là bản lĩnh mà cho dù bạn dạy cho người khác, người khác cũng không thể học được 100% từ bạn.

Tạo được vị thế với sếp là bản lĩnh của nhân viên công sở. Ảnh: The Business Journals.

Ý nghĩa của đạo lý này vô cùng đơn giản, nếu như người khác có thể học được hết, thì bạn sao có thể sử dụng nó để “giữ nhà” đây? Nhiều nhất người khác chỉ có thể chắt lọc chút tinh hoa từ bạn để thúc đẩy quá trình học tập của họ, nhưng họ không thể sao chép giống hệt bạn được.

Ví dụ, sức mạnh kể chuyện chính là “bản lĩnh giữ nhà” của tôi. Người khác báo cáo công việc bằng con số thu chi, còn tôi báo cáo bằng cách kể chuyện. Người khác bán giáo trình học tập cho mọi người bằng cách làm PowerPoint, còn tôi vẫn là kể chuyện.

Trong công việc, có lẽ mỗi nhân viên đều có một “tuyệt kỹ” riêng. “Tuyệt kỹ” chưa chắc đã là kỹ năng gì lớn lao, nó có thể là một chi tiết rất nhỏ. Chẳng hạn, nếu bạn là nhân viên hành chính nhân sự, làm thế nào để trao đổi và hợp tác tốt với bộ phận kinh doanh, khiến họ cảm thấy tin tưởng bạn hơn, có việc gì cũng muốn tìm tới bạn để thương lượng, đó chính là “tuyệt kỹ” của bạn.

Chúng tôi có một cô trợ giảng trong khóa học online và “tuyệt kỹ” của cô ấy chính là khéo léo “dụ dỗ” học viên để họ chịu làm bài tập trên nhóm Wechat.

Khi bạn có thể cấu trúc hóa và hệ thống hóa “tuyệt kỹ” của mình, hình thành nên phương pháp luận hoàn chỉnh, thì đó chính là “bản lĩnh giữ nhà” của bạn. Nếu bạn còn có thể biến nó trở thành sản phẩm để dạy người khác hoặc bán cho người khác, vậy là bạn đã tiến được thêm một bước trên con đường tự do. Bởi vì bạn không còn bị phụ thuộc vào tiền mà người khác chia cho bạn nữa, bạn đã có thể kiếm tiền bằng chính sở trường của mình.

Tôi đã cấu trúc hóa và hệ thống hóa “tuyệt kỹ” của mình để viết nên cuốn sách Sức mạnh kể chuyện, đồng thời xuất bản những giáo trình dành cho các khóa học online và offline tương ứng. Rất nhiều người đã nhận được lợi ích từ đó, học được cách bán quan điểm và sản phẩm của mình bằng phương pháp kể chuyện, tạo được sức ảnh hưởng lớn. Thậm chí, chúng tôi còn có giáo trình cho giảng viên về sức mạnh kể chuyện, dạy người khác cách truyền đạt phương pháp kể chuyện như thế nào.

Tôi thực sự tin rằng, phía sau của việc mất chi phí cho kiến thức chính là một nghề tay trái bán kiến thức.

Mỗi một người, cho dù là lao động trí óc hay lao động chân tay, chỉ cần bạn có thể tổng kết được “tuyệt kỹ” của mình, từ đó đầu tư chế tác thành hình sản phẩm, thông qua tạo dựng thương hiệu cá nhân của mình để bán sản phẩm đó thì đều có thể kiếm tiền.

Điều đó không những cần bạn phải tích lũy, phải xem xét lại bản thân hằng ngày, còn cần bạn có khả năng thể hiện được “tuyệt kỹ” một cách cấu trúc hóa và hệ thống hóa, sau đó bán cho người khác.

Ở những chương sau, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu làm thế nào để tìm được “bản lĩnh giữ nhà” của mình, cũng như nên làm sao để tạo được thương hiệu cá nhân, tránh việc “biết làm nhưng không biết bán”.

Dùng nguồn tài nguyên để kiếm tiền

Nếu như gia đình bạn có mỏ khoáng sản, thì phần đời còn lại của bạn có thể dựa vào tài nguyên trong nhà để kiếm tiền. Nhưng đối với hầu hết mọi người, tài nguyên có được phải dựa vào sự tích lũy dần dần của bản thân và đa dạng hóa danh mục đầu tư, tiêu biểu như gửi tiết kiệm, quản lý tài chính, mua nhà, mua bảo hiểm, mua cổ phần. Tỷ suất lợi nhuận đầu tư càng cao, thì hiệu quả “tiền đẻ ra tiền” sẽ càng lớn.

Nếu bạn là lãnh đạo của một đội nhóm, thì đội nhóm ấy chính là tài nguyên của bạn, bạn cần dựa vào khả năng lãnh đạo của mình để tài nguyên đó trở nên lớn mạnh nhất. Về điểm này, tài nguyên mà phụ nữ dễ dàng bỏ qua nhất chính là “quyền lực” và “các mối quan hệ”.

Mỗi khi nhắc đến kiếm tiền, hai mắt ai nấy đều sáng quắc như đèn pha ôtô, nhưng hễ nói tới “quyền lực” và “các mối quan hệ”, không ít người lại cảm thấy “hắc ám”.

Quyền lực quyết định tới việc phân bố tài nguyên như thế nào, mối quan hệ quyết định việc liên kết tài nguyên ra sao. Muốn kiếm được tiền thì không thể thiếu một trong hai điều đó.

Không thể không công nhận, ngoại hình cũng là một loại tài nguyên. Nghiên cứu cho thấy, dù ở những ngành nghề không cần ngoại hình, thu nhập của người có ngoại hình đẹp vẫn cao hơn người không có ngoại hình đẹp 15%.

Một tin tốt là, ở nơi công sở, giá trị mà khí chất mang đến cho bạn cao hơn nhiều so với ngoại hình, đồng thời nếu so với ngoại hình thì khí chất cũng dễ hình thành hơn. Tại sao có những người nổi tiếng chỉ cao một mét năm tám, nhưng lại có khí chất hơn người cao một mét tám? Bí quyết này nằm ở chương Dùng khí chất thể hiện thực lực, lớn mạnh chứ không phải coi mình là trung tâm.

Thực ra, cho dù là quyền lực hay khí chất, cho dù là thương hiệu cá nhân hay các mối quan hệ, chúng đều là đòn bẩy của bạn, bạn cần học được cách sử dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận đầu tư từ nguồn tài nguyên của mình.

Tôi rất tán thành quan điểm của tác giả cuốn sách Naval Ravikant: Cẩm nang về thịnh vượng và hạnh phúc rằng: Đừng chia con người thành người giàu và người nghèo, lao động trí óc và lao động chân tay nữa. Người hiện đại nên được chia thành hai kiểu là “người biết vận dụng đòn bẩy” và “người không biết vận dụng đòn bẩy”.

Phần lớn phụ nữ đều không dám thể hiện niềm khát khao với tiền bạc và quyền lực một cách rõ ràng, luôn lo sợ bị người khác coi đó là “có tham vọng”. Xin hãy nhớ, đừng làm những việc mà phần đông mọi người đang làm, bởi vì bạn không muốn trở thành một phần của số đông.

Bài luyện tập năng lượng kiểm soát

Hãy thử tưởng tượng, 3-5 năm sau, bạn mong muốn mình sẽ làm công việc gì, ở đâu và cùng ai? Khi đó, bạn mặc trang phục như thế nào, có phải trông rất có khí chất hay không? Nếu như có thể, bạn hãy lấy một tờ giấy, vẽ ra viễn cảnh đó. (Nên vẽ chứ không nên viết, bởi vì viễn cảnh là những hình ảnh trong tưởng tượng, chỉ có vẽ ra mới đánh thức được tiềm thức của bạn.)

Sau đó, hãy viết ra tuyên ngôn tài chính của bạn:

“Tôi (họ tên) _________________________________ muốn trở thành người giàu, kế hoạch đến trước (năm) ___________ phải hoàn thành.”

Ước mơ luôn luôn phải có, biết đâu thực hiện được thì sao?